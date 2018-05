Noteerimiskomisjon: otsus kaitseb OEG väikeaktsionäri

Ainult tellijale

Tallinna börsi noteerimiskomisjoni kõneisik Tõnu Vanajuur ütles Äripäevale, et otsus mitte lasta Olympic Entertainment Groupil börsil noteerimist lõpetada tehti investorite huvides ning suurema läbipaistvuse tagamiseks.

“Kui vaatame tänast olukorda, siis on Olympicus sees 1400 väikeaktsionäri,” selgitas ta. “Seejuures räägitakse aga ettevõtte ühendamisest ja müügist. Kui ettevõte ei oleks kaubeldav börsil, oleks ta kindlasti vähem läbipaistev,” selgitas ta seda, miks noteerimise jätkamine on tähtis.

Vanajuure sõnul on oluline, et väikeaktsionärid ei satuks infosulgu. “Kogu protsessis peab olema läbipaistvus, praegu satuks 1400 väikeinvestorit noteerimise lõpetamisel infosulgu,” nentis ta. “Kui ettevõte tahab tegutseda, siis see noteerimise jätkamine tal tegutsemist ei takista,” lisas ta.

“Otsus oli põhjalikult läbi kaalutud ning praegu on esikohal investorite õigused – arvestades, milline on aktsionäride struktuur, palju neile aktsiaid kuulub ning milliseid tehinguid ülevõtja kontsernis kavandab, on tähtis tagada info liikumine,” sõnas Vanajuur.

Saab edasi kaevata

Vanajuure sõnul on Olympicul endiselt Tallinna börsilt lahkumiseks mitu võimalust. “Eesti on demokraatlik riik ja meie otsuse saab edasi kaevata vahekohtusse,” märkis ta.

Samas on Vanajuure sõnul Olympicul Tallinna börsilt võimalik lahkuda ka siis, kui enamusaktsionär saavutab 90protsendilise osaluse. “Sel juhul tekib neil võimalus osta õiglase hüvitise eest ülejäänud väikeaktsionärid välja,” selgitas ta.

Noteerimiskomisjon nõustub Olympicu börsil noteerimise lõpetama siis, kui enamusaktsionär on saavutanud 100protsendilise osaluse.