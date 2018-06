Microsoft jahib 5miljardilist start-upi

Ainult tellijale

Microsoft, mis on hiljuti Wall Streeti analüütikutelt saanud üksnes kiidusõnu, tahab kuuldavasti osta tarkvaraarendusvaldkonnas tuntud start-upi GitHub.

Üks asjaga kursis olev isik on välismeediale poetanud, et algselt tahtis Microsoft sõlmida GitHubiga partnerluslepet ning luua ettevõtte, mille väärtus oleks jäänud umbes 35 miljoni dollari juurde. Läbirääkimiste edenedes jõudsid kaks osapoolt aga arvamusele, et tegelikult võiks Microsoft GitHubi ära osta.

Tuntud start-up

GitHubist on saanud tarkvaraarendajate jaoks saanud väga oluline tööriist, kuna see võimaldab hoida, hallata ja kommenteerida lähtekoodi.

GitHubi kasutab 23 miljonit kasutajat enam kui 1,5 miljonis ettevõttes. Ettevõte on genereerinud tasulise teenuse arvelt juba pea 200 miljonit dollarit, kusjuures 110 miljonit sellest tuleb platvormi kasutavatelt ettevõtetelt.

Kuuldavasti on Microsoft juba varemgi flirtinud mõttega osta GitHub. Viimane seesugune kuulujutt levis 2016. aastal, ent siis lükkas GitHub selle ümber.

Kuigi GitHub on vabakutseliste tarkvaraarendajate seas populaarne ning sel läheb hästi, on ettevõttel olnud probleeme uue juhi leidmisega. Eelmine juht, Chris Wanstrath lahkus juhi kohalt 10 kuud tagasi ning uut pole senini suudetud leida. Tõsi, Business Insider on kirjutanud, et GitHubi võib vedama hakata Nat Friedman, kes oli kunagi tehnoloogia start-upi Xamarin juht. Viimase ostis Microsoft ära 2016. aastal.

Wall Street armus taas

Microsoft on viimasel ajal oma tegevusega palju silma paistnud. Ettevõtte juht Satya Nadella on öelnud, et ettevõte keskendub varasemast enam just pilvearvutusele. Hästi läheb ka majutusteenusel Azure ning Office 365.

Prognooside kohaselt peaksid Microsofti müüginumbrid ning kasum tõusma lähiaastail enam kui 10%, mis, arvestades ettevõtte suurust, on märkimisväärne.

Wall Street näib olevat Microsofti taasarmunud – Morgan Stanley on ennustanud, et varsti saab Microsoftist miljardifirma ehk ettevõtte väärtuseks saab olema miljard dollarit. Praegusega võrreldes tähendaks see umbes 30% suurust tõusu.

Microsoft ega GitHub pole kõnelusi ega võimalikku tehingut kommenteerinud.