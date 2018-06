Tehniline analüüs: Tesla aktsia tõuseb edasi

Viimastel kuudel on paljud analüütikud pessimistlikuks muutunud. Näiteks Goldman Sachs ütles aprillis, et Tesla aktsia kukub tublisti – hinnasiht on seatud 195 dollarile. Mai keskpaigas kärpis Morgan Stanley Tesla hinnasihti ligi veerandi võrra.

Gordon prognoosib, et Tesla aktsia jätkab tõusu ning testib uuesti septembris saavutatud tippe. Analüütiku hinnangul peaks Tesla järgmise tõusuga ületama ka 400 dollari taseme. See tähendaks, et praeguselt tasemelt tõuseb aktsia veel 26 protsenti.

Bilanss kehvas seisus

Veidi pessimistlikumalt meelestatud Washington Crossing Advisorsi portfellihaldur Chad Morganlander ütles, et Tesla bilansi olukord takistab aktsia pikaajalist tõusu.

„Aktsia hinda on juba praegu arvestatud 2018. ja 2019. aasta kiire käibe kasv. Me tahame aga näha, et vaba rahavoog suureneb ja praegu tundub, et 12 kuu jooksul ei pruugi see kasvama hakata,“ ütles Morganlander.