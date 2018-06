Investeerimismogul: Põhja-Korea oleks megavõimalus

Templeton Emerging Markets Groupi juht ja Mobius Capital Partnersi asutaja, investeerimismoguliks peetav Mark Mobius ütles CNBC-le antud intervjuus, et edukad läbirääkimised Põhja-Koreaga annavad võimaluse megatehinguteks.

Mobiuse sõnul oleksid esimesed valdkonnad, mis USA ja Põhja-Korea leppest kasu lõikavad, kindlasti taristu ning kaevandamine. “Minu jaoks on kõige huvitavam see, et ehitada saaks silla Lõuna-Korea, Hiina ja Venemaa vahele,” arutles ta ning sõnas, et Põhja-Korea oleks nimetatud riikide vahel ühenduslüli. “See oleks meeletult suur võimalus.”

Põhja-Korea juht Kim Jong-un ning USA president Donald Trump allkirjastasid täna Singapuris leppe, mille alusel vabastatakse Korea poolsaar tuumarelvadest. Samas pole leppe kohta detaile veel avalikustatud.

Investorid on Põhja-Koreal silma peal hoidnud, kuna riigis on palju võrdlemisi odavat tööjõudu ning see oleks ettevõtetele kasulik. Küll aga on ekspertide sõnul endiselt küsimus selles, kas riigi ning töötajate kvalifikatsioon on piisavalt kõrge, et tänapäeva maailmamajandusega ühte sammu käia.

Mobius ütles CNBC-le, et kuivõrd Põhja-Koreas on tuumatehnoloogia nõnda arenenud, ei peaks kahtlust olema, et riik ja selle elanikud maailmamajandusele kiiresti järele ei jõuaks. “Ja Lõuna-Korea aitab kohaneda,” lisas ta ning märkis, et Põhja-Korea peaks olema investorite huvi keskmes ka seetõttu, et riigi maapõues on palju kasutamata maavarasid ehk potentsiaalset rikkust.

“Ehk siis alustatakse ilmselt maavaradest ja taristust,” pani Mobius Põhja-Korea tulevikustsenaariumi kokku.