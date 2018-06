Muski lubadused panid Tesla aktsia tõusma

Tesla aktsia kallines eile ligi 5 protsenti, sest ettevõtte tegevjuht Elon Musk andis nädalavahetusel klientidele hulga lubadusi, vahendab CNBC.

Lubaduste seas oli näiteks see, et augustiks uuendatakse Tesla autopilooti, mis peaks võimaldama „kõiki isesõitva auto omadusi kasutada“.

Lisaks sellele rääkis Musk Tesla Roadsterist. Tegevjuht lubas, et klientidele hakatakse pakkuma „SpaceX paketti“ ja see tähendab, et auto kiirendus, tippkiirus, pidurdamine ja kurvide läbimine paraneb. „Võib-olla hakkab Tesla isegi lendama,“ kirjutas Musk.

Musk ise ja ettevõtte pressiesindaja kinnitasid, et lendamise kohta nad nalja ei teinud.

Hiljuti toimus Tesla iga-aastane aktsionäride koosolek, kus juhid ütlesid investoritele, et peagi avatakse uus tehas Shanghais. Lisaks sellele lubati investoritele, et elektriautode tootja jõuab peagi kasumisse ning saavutab tänavu positiivse rahavoo.

Tesla aktsia tõusis eile kokku 4,55 protsenti, 332 dollarini. Standard & Poor’s 500 indeks jäi sisuliselt samale tasemele. Aastatagusega võrdluses on Tesla aktsia odavnenud umbes 8 protsenti.