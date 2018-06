Baltic Horizon Fond alustab osakute tagasiostuprogrammiga

Täna toimus Baltic Horizon Fondi osakuomanike üldkoosolek, kus otsustati luua osakute tagasiostuprogramm, selgub börsiteatest.

Märkimisväärne on see, et tagasiostud tehakse hinnaga, mis on alla fondi osaku praeguse puhasväärtuse. Kokku kestab tagasiostuperiood 12 kuud ning osakuid võidakse omandada kuni 5 miljonit, mille eest makstakse kuni 5 miljonit eurot.

„Tagasiostuprogrammi eesmärk on tugevdada fondi kapitalistruktuuri. Selleks omandame osakuid hinnaga, mis on alla osaku puhasväärtust antud hetkel,“ kirjutati börsiteates.

Fondi tagasiostetud ja hoitavate osakute koguarv ei tohi ühelgi ajahetkel ületada 10 protsenti fondi osakute koguarvust.

Omandatud osakud ei anna fondile või fondivalitsejale mingeid osakutest tulenevaid õigusi. Tagasi ostetud osakud tühistatakse vähemalt 3 kuu jooksul pärast ostu.

Otsuse poolt hääletas 99,99 protsenti koosolekul esindatud häältest. Koosolekul osales 11 omanikku, kellele kuulub kokku umbes 11,6 miljonit osakut. Need esindavad 14,69 protsenti kõikidest fondi osakutest.