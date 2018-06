General Electric kaotab koha Dow Jonesi indeksis

General Electric kaotab väga olulise positsiooni, mida on hoitud juba enam kui sajandi. Selleks on koht Dow Jonesi indeksis, kirjutab MarketWatch.

Dow Jonesi indeks loodi 1896. aastal ning General Electric (GE) on olnud seal juba 1907. aastast alates. Nüüd võetakse ettevõte indeksist välja ning asemele tuleb Walgreens Boots Alliance Inc, teatas S&P Dow Jones Indices teisipäeva õhtul.

„USA majandus on muutunud – jaemüüjad, finantsettevõtted, tervishoiu- ja tehnoloogiafirmad on tänapäeval prominentsemad ning tööstusfirmade tähtsus on vähenenud,“ ütles S&P Dow Jones Indicesi komitee tegevdirektor David Blitzer. „Muutus võimaldab indeksil aktsiaturgu ja majandust paremini peegeldada.“

GE on varem kaks korda indeksist välja vahetatud, aga ettevõte on alates 1907. aastast seal pidevalt olemas olnud. Teised ettevõtted, mis 1907. aastal indeksisse lisati, on sealt juba eemaldatud.

GE jaoks on viimased aastat möödunud raskelt. Aktsia hind on kiiresti langenud ja selle tõttu rikuti ka Dow' kirjutamata reeglit – ükski indeksi aktsia ei peaks olema väärt vähem kui 10 protsenti kõige kõrgema hinnaga aktsiast. GE raskustest ning aktsia hinna langusest saab pikemalt lugeda siit.

Tõsi, ettevõtte jaoks ei pruugi otsus olla väga halb. Ettevõttetel, mis on viimase viie aasta jooksul indeksist eemaldatud, on läinud pärast muutusi paremini kui firmadel, mis on indeksisse toodud. Viimati toimus muutus Dow' indeksis 2015. aastal, mil Apple vahetas välja AT&T.