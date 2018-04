General Electric – kui investorid kaotasid lootuse

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Ajal, mil börsid tõusid ja aktsiad rekordeid lõid, kõlasid USA börsi raudvara General Electricu hädad justkui läheneva kriisi ettekuulutus. Ehk on praegu just õige hetk seda nõrkust ära kasutada?

Aktsia hind on 2016. aasta keskpaiga tasemest langenud 60%. Sellele vaatamata on firma turuväärtus 125 miljardit dollarit ehk kaks korda suurem, kui Ameerika suurimal autotootjal General Motors. See näitab, kui suure ettevõttega on tegemist.

General Electric on viimastel aastakümnetel maailma tuntuim tööstusettevõte, millel on väga tuntud tegevjuhid eesotsas Jack Welchiga. Viimased paar-kolm aastat on ettevõte silmitsi suurte probleemidega, mis päädisid 2017. aastal rekordsuure kahjumiga ja tegevjuhi enneaegse lahkumisega.

Pikk ajalugu General Electric on legendaarne ettevõte, mis on välja kasvanud kuulsa Ameerika leiutaja Thomas Alva Edisoni 19. sajandi lõpul asutatud firmast. Firma legendaarsusest annab tunnistust see, et General Electric on Dow Jones’i tööstuskeskmise aktsiaindeksi koosseisus juba 1896. aastast saadik ehk 122 aastat.

Kuidas hinnata GE väärtust?

General Electricul on kaheksa tegevusharu ning üksteist ärisuunda. Tegemist on maailma tuntuima lennukimootorite, elektrijaama turbiinide ning meditsiiniseadmete tootjaga.

Lisatud tabelist on näha, millise osa iga tegevusharu annab käibest ja kasumist. Seejuures on kasumina arvestatud mitte-raamatupidamisstandardite järgi mõõdetud kasumit, sest see annab ettevõtte sõnul näitajate võrdlemiseks parema pildi.

Näeme, et General Electricul on palju erinevaid üksusi, nii et seetõttu on neid keerulisem analüüsida kui mitut temast suuremaid ettevõtteid, näiteks Microsofti, Amazoni või Google'it. Seetõttu on ka GE õiglast väärtust keeruline hinnata.

Ebaõnnestunud ost

GE viimaste aastate probleeme on paisutanud kaks suurt ostu: Alstom Prantsusmaalt ning Baker Hughes USAst. Eriti hakkab silma Prantsuse energeetikafirma Alstomi ost 2015. aastal, mis oli GE aegade kõige kallim ost ning millest pidi saama kontserni tõeline triumf ja suur laienemine Euroopa turule.

General Electric sai Euroopa Liidult loa osta 2015. aasta septembris Alstomi energeetikaüksus pärast seda, kui lubas suure gaasiturbiinide tootmise müüa ühele Itaalia firmale. GE maksis Alstomi eest 12,4 miljardit eurot ehk 13,9 miljardit dollarit ning pärast üksuste müüki oli ostukulu 10,1 miljardit dollarit. Võrdluseks: tol hetkel oli General Electricu turuväärtus 250 miljardit dollarit - praegu on see 50% väiksem ehk 125 miljardit dollarit.

Alstomiga sai ühes firmas kokku kaks maailma suurimat elektrijaamade tehnoloogilise sisu tootjat. General Electricu rajatud elektrijaamade võimsus kasvas Alstomi ülevõtmisega 50% võrra, 1500 gigavatini.

Probleemid mõjutavad ka Eestit

General Electric andis ostu eel investoritele teada, et kahe sarnase üksuse ühendamisel saab ta viie aasta jooksul hoida kokku kolme miljardi dollari eest kulusid. Hiljem tuli välja, et Alstomi teenuse- ja ehituslepingutega tuli kaasa palju probleeme, nii et praeguseks on GE pidanud suuri varasid maha kirjutama.

Alstomi ostuga seoses jõuavad General Electricu viimaste aastate probleemid ka teatavasti Eestisse, kus on probleeme Eesti Energia uue Auvere elektrijaama nõuetekohase käivatamisega.

General Electric on pidanud siin jaama valmimise hilinemise tõttu maksma 99,5 miljonit eurot trahvi ning Eesti Energia on juba mõista andnud, et tõenäoliselt tuleb veel lisa. Õnneks on Eestil alternatiivset elektritootmisvõimsust, nii et mis ühe õnnetus, see teise õnn.

Kuid Auvere on vaid üks näide Alstomi probleemidest. General Electricul sattus Alstomi ost aega, kus konkurents elektrijaamade ehitamise turul kasvas, nii et pakkumine ületas nõudluse. Seetõttu on selliste objektide kasumlikkus ehitaja jaoks langenud ning Alstomi väärtus tublisti kahanenud.

Ka General Electric on Alstomi väärtust oma bilansis allapoole kirjutanud, mistõttu on ettevõte kandnud suuri kahjumeid.

Veel üks probleemne ost

Teiseks problemaatiliseks ülevõtuks oli naftaväljadele puurimis- ja hooldusteenuseid pakkuva Baker Hughes’i enamusosaluse ost 2017. aasta juulis. GE ostis selles firmas 62,5% osaluse, soov oli see integreerida oma nafta- ja gaasiväljade seadmete ärisse.

Baker Hughes’i probleemiks oli tööstusharu madalseis - nafta hind oli suhteliselt madal ning naftaväljade teenuste pakkumine ületas nõudlust, mis viis ka teenuse pakkumise hinnad allapoole.

Kui eelmise aasta novembris teatas Flannery, et võidakse kaaluda ostetud ettevõttest loobumist, siis nüüd, veebruaris, kinnitas tegevjuht siiski, et Baker Hughes’i jäädakse osanikuks vähemalt kaheaastase lukustusperioodi lõpuni, nii nagu 2017. aasta suvel enamusosalust ostes sai kokku lepitud. Samas näitab juba müügi kaalumine, kui kehval järjel General Electric ennast selle ostu järel tunneb.