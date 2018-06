OPECi kohtumine: Iraan annab vaikselt järele

Enne OPECi liikmete ametlikku kohtumist vestlesid omavahel Saudi Araabia ning Iraan, kes on Reutersi andmeil jõudnud lähemale sellele, et Iraan muudab oma seisukohta tootmismahu vähendamise küsimuses.

Nimelt on Iraan olnud pikka aega selle vastu, et nafta tootmismahtu suurendada. See aitaks hoida väikest defitsiiti ning hinda omakorda kõrgel. Samas survestavad Iraani nii OPECi de facto juht Saudi Araabia kui ka organisatsioonivälised jõud, et riik peaks siiski nafta tootmist suurendama, kuna pikaajaline defitsiit mõjutab ka maailmamajandust.

“Meil midagi küpseb,” vastas Iraani naftaminister Bijan Zanganeh ajakirjanikele pärast Saudi Araabia naftaministriga kohtumist ning enne OPECi ametlike kõneluste toimumist. Ka selle nädala keskpaigas ütles Zanganeh, et Iraan võib tootmismahu suurendamise küsimuses leebuda. Täna lisas ta, et naftalepe ilmselt muutub, ent ei avanud oma mõtet lähemalt. Ta lisas, et saudide loodetud miljoni barreli suurune tootmismahu tõus on liialt suur, mis andis taas märku, et tegelikult on Iraan läbirääkimisteks valmis.