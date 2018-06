Infortar ostis suure koguse Tallinki aktsiaid

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Ain Hanschmidti, Enn Pandi ja Kalev Järvelille firma Infortar soetas sel nädalal juurde ligi 1,26 miljonit Tallinki aktsiat.

Mullu oli Tallinki aktsia üks Tallinna börsi suuremaid tõusjaid. Aktsia hind kerkis aastaga ligi 37%, sest levisid kuuldused , et Infortar kaalub oma osaluse müümist. Käesoleval aastal on aktsia hind langenud 12% võrra.

Enam kui 256 miljoni aktsia ja 38,2% suuruse osalusega on Infortar ülekaalukalt suurim Tallinki osanik. Ühtlasi on Infortari juhatuse liikmed Ain Hanschmidt ja Eve Pant Tallinki nõukogu liikmed.

Kokku on Infortar alates mai lõpust suurendanud oma osalust börsifirmas ligi 1,46 miljoni aktsia võrra ning maksnud uute aktsiate omandamise eest pea 1,59 miljonit eurot, selgub finantsinspektsiooni andmetest. Tallinki aktsia hind on samal perioodil kerkinud ligi 2% võrra, 1,1 eurole.

Aktsia viis langusesse märtsis tulnud börsiteade, milles seisis, et Tallink lõpetab strateegiliste võimaluste leidmise protsessi ning Infortar jätkab osanikeringis. Ühtlasi teatas börsifirma, et laevafirma alates maist on ettevõtte uus juht Paavo Nõgene.

Tallinki suuromanik Ain Hanschmidt ütles Äripäeva raadiole antud intervjuus laevafirma juhivahetust ning strateegiliste muudatuste protsessi kommenteerides, et Tallink vajab taaskäivitust ja uuendusi, et ettevõte taas uuele tasemele viia.

Samuti pidas ta Tallinki aktsiat alahinnatuks, kuna ettevõte kaupleb börsil allpool likvideerimisväärtust. „Turuhind peaks ikka üle raamatupidamisliku väärtuse olema,“ märkis ta.