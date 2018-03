"Peame uuendusi tegema"

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Tallinki suuromanik Ain Hanschmidt ütles laevafirma juhivahetust ning strateegiliste muudatuste protsessi kommenteerides, et Tallink vajab taaskäivitust ja uuendusi, et ettevõte taas uuele tasemele viia.

"Me peame täna restarte, uuendusi tegema, et ettevõte jõuaks jälle uuele tasemele," ütles Hanschmidt Äripäeva raadiole antud intervjuus, kommenteerides laevafirma värsket teadet, et Tallink lõpetab mullu juulis alustatud strateegiliste võimaluste leidmise protsessi.

Just selle tõttu palgatigi maailma tippkonsultandid ja investeerimispankurid, kelle ülesanne on ettevõtte väärtust aktsionäride ja investorite silmis tõsta. "Mis meil täpsemad plaanid on – eks tulevikus tuleme nendega välja," lisas Hanschmidt.

Juulikuist strateegiliste võimaluste leidmise protsessi teadet tõlgendasid investorid üldiselt bürokraatliku sõnavada taha peidetud sõnumina, et suuromanikud Hanschmidt, Enn Pant ja Kalev Järvelill tahavad enda osaluse müüa.

Detsembri lõpus kirjutas äriinfo portaal Mergermarket enda allikatele tuginedes, et Tallink on alustanud läbirääkimisi ülevõtjatega ning esimesed kokkulepped juba ka sõlmitud. Asjaga seotud kaks pankurit ütlesid siis, et Tallinki ülevõtmisläbirääkimised on aktiivses faasis ning sõlmitud on mitteavaldamisleping, mille sisu pooled kommenteerida ei tohi.

Täpsem informatsioon ülevõtupakumise sisu ning võimaliku hinna kohta pidanuks Mergermarketi teatel laekuma 25. või 26. jaanuaril. Võimalike uute osanikena nimetati Suurbritannia ettevõtteid Terra Firma, Arcus Indrastructure Partners ning First State Investments. Samuti spekuleeriti, et tehinguga võib seotud olla ameeriklaste Morgan Stanley.

Nüüd on see protsess aga lõpetatud ning müüki ei tule. "Tegime uuringud, et kuidas Tallinkiga strateegiliselt edasi minna, ja praegusel hetkel näeme, et Infortar jätkab Tallinki põhilise strateegilise investorina," kinnitas Hanschmidt, et tema, Pandi ja Järvelille investeerimisfirma jätab kontrollpaki alles.

Ametlikus börsiteates märkis Tallink, et protsessi käigus kaaluti mitut strateegilist valikut, eesmärgiga toetada laevafirma pikaajalist strateegiat ning arengut. "Selts võtab protsessi tulemusena tehtud ettepanekud ja tagasiside arvesse oma tegevuse planeerimisel ja arendamisel," seisab teates.

Samas teatas Tallink ka, et vahetab välja ettevõtte juhi. Tallinki juhatuse esimeheks kerkib alates maist senine kultuuriministeeriumi kantsler Paavo Nõgene.

„Tallink Grupp on väga tugev rahvusvaheline ettevõte, mille tulemused räägivad ise enda eest. Tänane nõukogu otsus ning uue juhatuse esimehe Paavo Nõgene ametisse nimetamine tugevdavad nii meie positsiooni kui ka tulevikuväljavaateid,” kommenteeris nõukogu otsust Tallinki nõukogu esimees Enn Pant.