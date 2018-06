Vene naftaminister: 2019. aasta lepe on juba olemas

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Vene energiaminister Alexander Novak ütles eile, et OPEC ja organisatsiooni mitte kuuluvad naftariigid plaanivad uut naftalepet juba järgmiseks aastaks.

Novak üles eile toimunud OPEC-i kohtumisel, et uus lepe plaanitakse allkirjastada juba selle aasta lõpus. “Uue leppe sisu jagati täna kõigi osalejate vahel, et nad saaksid seda analüüsida ning teha omapoolseid parandusettepanekuid,” rääkis Novak ja lisas, et praegu sõlmitud diil saab olema justkui uue naftaleppe ettevalmistus.

Reedel kohtusid OPEC-i liikmed ning leppisid kokku nafta tootmismahtude suurendamises umbes miljoni barreli võrra. Tõsi, tegelik maht on väiksem, kuivõrd kõik liikmed ei suuda piisavalt kiiresti tootmist kasvatada.

Laupäeval toimus kohtumine aga ka OPEC-i liikmete ja organisatsiooni mitte kuuluvate riikide vahel. Kohal olid need riigid, kes osalevad naftaleppes. Seal räägiti taas üle tootmismahtude tõstmine ning lauale käidud miljoni barreli ideega leppisid lõpuks kõik osapooled, kuigi Venemaa pakkus algselt, et tootmismahtu võiks tõsta suisa 1,5 miljoni barreli võrra.

Lepe hakkab kehtima juulist ja kehtib aasta lõpuni. Naftariigid kohtuvad uuesti septembris, et arutada uue leppe mõju turgudele.