BoA ennustab kriisi

Bank of America leiab, et turud võivad olla liikumas samas suunas nagu aastal 1998, mil Aasiat räsis majanduskriis.

Kuivõrd 1990. aastate alguses võttis USA ette rahapoliitika karmistamise, tugevnes dollar 1998. aastaks koguni neljandiku võrra. Panga analüütikud viitavad, et 1998. aasta suvel pöördus võlakirjakõver alla. Viimasest kui eksimatuks peetavast indikaatorist on kirjutanud ka Äripäev . Analüütikud on täheldanud, et sarnast tendentsi on näha ka nüüd.

Pank leiab, et võrreldes 20 aasta taguse ajaga on nähtavad kaks paralleeli – USA dollar on teiste valuutade vastu tugevnenud ning see survestab arenevaid turge, ühtlasi on analüütikute optimism tehnoloogiaaktsiate suhtes olnud viimasel ajal enam kui märkimisväärne, kirjutab Bloomberg.

Tehnoloogiaaktsiate kohta ütleb Bank of America, et kui 90ndatel USA börs rallis ning see lõppes 2000. aastate alguses dot-com-i mulliga, siis nüüd on tendents mõnevõrra rahulikum.

Siiski tuleb märkida, et analüüsil on mitmeid auke. Kuigi võib tõmmata paralleele kahe dekaadi taguse ajaga, siis on arenevate turgude valuutad nõrgenenud seetõttu, et USA majandus ja dollar on tugevad, mitte seetõttu, et arenevate turgude majandused on põdurad. Tegelikult on näiteks Aasia majandus parema tervise juures, kui see oli kriisieelsetel aegadel. Aastani 2020 peaks Aasia majandus kerkima igal aastal 6% võrra.

Vene meedia on võimaliku kriisi kohta küsinud juba ka kommentaari Kremlilt. Viimase pressijuht Dmitri Peskov ütles, et ei oska kommenteerida, mille põhjal Bank of America on seesuguse järelduse teinud. Samuti ütles ta, et Vene majandusega on kõik korras, vahendab Interfax.