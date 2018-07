Walmart tugevdab e-kaubandust

Rait Kondor 10. juuli 2018, 22:05

Walmarti tütarettevõte Jet.com teatas, et avab sel sügisel New Yorgis oma uue teeninduskeskuse, mis võimaldab New Yorgi klientidele e-kaubanduses sama päeva tarneid, vahendab Reuters.