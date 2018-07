Börs: tugev tõus tehnoloogiaaktsiate toel

USA aktsiaturg tõusis tänu Google’i emafirma Alphabeti headele tulemustele, kuigi päeva lõpupoole tulid aktsiaindeksid allapoole, nii et Nasdaqi tehnoloogiaindeks jäi päeva lõpuks napilt miinusesse.

S&P 500 aktsiaindeks kerkis päevaga 0,48%, Nasdaqi indeks lõpetas päeva 0,01% miinuses. USA WTI naftasegu hind tõusis 1% võrra 68,55 dollarini barrelist.

Teise kvartali tulemuste teatamise hooaeg on alanud positiivselt, nii et USA aktsiaturg on tõusnud viimase kuue kuu tippudele, mis tähendab et S&P 500 indeks on nüüd vaid 1,8% allpool jaanuaris tehtud kõigi aegade tipptaset. Tehnoloogiaindeks Nasdaq jõudis täna päeva sees tõusta kõigi aegade tipptasemele 7928,79 punktile. Nasdaqi indeks on aasta algusest tõusnud 13,6%, samal ajal kui S&P 500 tõusuks on jäänud 5,5%.

Alphabeti aktsia (sümbol GOOGL) tõusis esmaspäeva õhtul avaldatud heade tulemuste toel 3,9%, olles päeva sees ka üle 5% plussis 1275 dollari juures. Google’i tulemuste valguses tõusid ka teised kaks nn FANG grupi aktsiad – Facebooki aktsia sulgus 1,8% plussis, tehes uue kõigi aegade tipu ning Amazoni aktsia tõusis 1,5%.

Põllumajandussektori aktsiad tõusid peale uudist, et Trumpi administratsioon plaanib USA põllumehi aidata, et kaitsta neid võimalike kaubandussõja mõjude eest USA ja teiste maade vahel. Traktorite tootja Deere’i aktsia tõusis 3,2% ning rasketehnika tootja Caterpillari aktsia tõusis 1,2%.

Harley-Davidsoni aktsia tõusis 7,7%, kuid ettevõtte tõstis käesoleva aasta prognoosi, nii et investoritele anti teada, et tollitariifide mõju on kardetust väiksem.

Ravimitootjatest avaldasid oma tulemused Biogen ning Eli Lilly, mis mõlemad olid positiivsed. Biogeni aktsia tõusis 4,1% ning Eli Lilly aktsia 5%, jõudes kõrgeimale tasemele alates 2000. aastast.

Negatiivselt üllatas kodumasinate tootja Whirlpool, mille aktsia langes 14,5% seoses oodatust nõrgemate kvartalitulemuste ning käesoleva aasta kasumiprognoosi kärpimisega. Firma juhtkond põhjendas nõrkasid tulemusi muuhulgas kõrgele küündinud terasehindadega, mille kasv on mõjutanud Hiina terasele 25%-lise importtollimaksu kehtestamine USA poolt.