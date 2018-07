Börs: S&P 500 viie kuu tipus

New Yorgi börs

Kolmapäeval andsid USA börsidele jaksu Föderaalreservi positiivsed signaalid ning ettevõtete kasuminumbrid.

USA parlamendi alamkoja finantsteenuste komitee ees esinedes kinnitas Föderaalreservi esimees Jerome Powell kolmapäeval taas, et üldine majandus ja tööjõuturg on praegu jätkuvalt tugevas seisus, mistõttu võib peagi oodata kolmandat tänavust intressimäärade tõusu. Powelli taaskordne kinnitus andis kerge tõuke Ühendriikide 10-aastaste võlakirjade tootlusele, mis jõudis kolmapäeval ligikaudu 2,87 protsendini. Samas tunnistas esimees rahvasaadikute küsimustele vastates, et kaubanduslik protektsionism kujutab pikemas vaates ohtu kohalikule ja ülemaailmsele majanduskasvule.