Ekspress Grupil viie aasta madalaim kasum

Ekspress Grupi täna peale turu sulgemist avaldatud teise kvartali tulemustest selgub, et teise kvartali EBITDA kasum langes aastaga 23%, mis tähendas, et esimese poolaasta EBITDA kasum oli viimase viie aasta madalaim.

„Reklaamivõrgustiku ja sihtrühmapõhiste reklaamimüügilahenduste pakkuja Adnet enamusosaluse ostmine eelmise aasta novembris on kasvatanud koos Delfidega oluliselt kontserni online tulusid ja osakaalu kogukäibes. Kontserni digitaalsete tulude osakaal on I poolaasta lõpuks kasvanud juba 37%-ni kogukäibest. Eriti tugevat kasvu näitab Delfi Leedu,“ lisab Ekspress Grupp.

Ekspress Grupi sõnul on kõige keerulisem jätkuvalt kontserni trükikojal, mis on langevatest tiraažidest tulenevalt tugeva hinnasurve all. Tuuakse välja, et trükiteenuse müügi kasvatamine Euroopa suunal võtab oodatust kauem. Samuti mõjutavad langevad tiraažid ja tööjõukulude suurenemine oluliselt Ekspress Grupi kojukandefirma tulemust.“

Tuleviku osas on ettevõte optimistlik: „Teiselt poolaastalt ootame trükiteenuste segmendi elavnemist. Meediaettevõtete kasv on prognoositud mõõdukas ning endise Ajakirjade Kirjastuse reorganiseerimine käib hoogsalt edasi – tulemuseks ootame senisest tugevamaid tooteid, millel on ka digimaailmas tulevik.“