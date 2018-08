Jaeinvestorid said suurema kaitse

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) algatusel rakenduvad 1. augustist tuletistehingute puhul ajutised piirangud, mis aitavad Admiral Marketsi hinnangul korrastada investeerimistoodete turgu ning suurendavad jaeinvestorite kaitset.

"ESMA kehtestatud piirangud puudutavad ainult jaeinvestoreid kui vähemkaitstud rühma, ega kehti professionaalsetele investoritele," ütles investeerimisühingu Admiral Markets juhatuse liige Dmitry Kuravkin ettevõtte teates.

Tema sõnul oli meetmete ajendiks 2008. aasta finantskriis, mille järel karmistasid juhtivad tööstusriigid nõudeid finantsturu osalistele, andes aina rohkem õigusi järelevalveasutustele ning lisades uusi reegleid turu läbipaistvuse suurendamiseks ja jaeinvestorite huvide kaitseks.

Kuravkin lisas, et piirangud tuletavad meelde, et kõik pole kuld, mis hiilgab. "Investeerimispakkumised võivad jõuda jaeinvestoriteni ka mujalt kui finantsjärelevalvele alluvatest investeerimisühingutest, kuid sel juhul tuleb olla valmis, et investoritel ei ole probleemide korral kuhugi pöörduda.

Mis muutus?

Alates 1. augustist rakenduvad hinnavahelepinguid (CFD) puudutavad ajutised meetmed. Tähtsaks muudatuseks on kohustuslik kaitse iga kauplemisarve negatiivse bilansi eest, mis oli omane paljudele maakleritele, sh Admiral Marketsile, enne meetmete kehtestamist.

CFD-de puhul piiratakse eelkõige pakutava finantsvõimenduse suurust, mis enne võis ulatuda kuni 1:500-ni, kuid alates 1. augustist saab jaeinvestoritel olla suhtes kuni 1:30 või 1:20 valuutapaaride ning 1:2 krüptovaluutade CFD-de puhul.

Finantsvõimenduse muudatustega saab põhjalikumalt tutvuda ESMA või finantsinspektsiooni veebilehel.