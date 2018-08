USA ettevõtted teatavad rekordkasumitest

Ainult tellijale

Äripäev 06. august 2018, 12:05

Kasvav majandus ning väiksemad maksud on aidanud USA suurettevõtetel teises kvartalis näidata viimase aja üht parimat kasumite kasvu.

Tugevad tulemused jaotuvad üle kõigi sektorite, alates energeetikast kuni tervishoiuni. Kuigi meedia esikülgedel on tähelepanu saanud nii Netflixi, Twitteri kui ka Facebooki aktsiate suur langus, on teiste ettevõtete tulemused saanud valdavalt positiivse reaktsiooni ning S&P 500 indeks on jõudmas uute tippude lähedale. Nende hulgas on ka tehnoloogiahiid Apple, kellest on saanud esimene USA eraettevõte, mis on jõudnud triljoni dollari suuruse turuväärtuseni.

Praeguseks on teise kvartali tulemused teatanud ligi 80 protsenti S&P 500 firmadest. Nende seas kasvasid kasumid mullusega võrreldes Thomson Reutersi andmetel ligi 23,5 protsenti, kirjutab Wall Street Journal. Käibed kasvasid samal perioodil 9,2 protsendi võrra.

Ettevõtete ja eraisikute suur tarbimine on viinud mitu ettevõtet, nende hulgas suurtootja Kraft Heinz, hinnatõusude teed, mille läbisurumine võib anda aimu teise poolaasta tulemuste kohta. Positiivsele inertsile heidavad aga varju tariifisõda ning toormehindade tõus.

"Ettevõtted tulevad häbematult hinnatõusudega lagedale," ütles Bahl & Gaynori portfellihaldur Jim Russell. "See on üks optimistlikumaid märke, et kasum kasvab ka teisel poolaastal ning edasi 2019. aastasse."

Ettevõtte tulumaksu vähenemine 35 protsendi pealt 21 protsendile on üks suur komponent, mis on USA ettevõtete kasumite kasvu vedanud. Kui palju on sellest kasu edaspidi, sõltub sellest, kuidas ettevõtted tekkinud vaba raha kasutavad.

Ootus kasumite jätkuvale kasvule

Kuid ettevõtete ärid on tugevad ka sellele vaatamata. Bank of America Merrill Lynchi analüütikud arvutasid, et keskmiselt ületavad kasumid turu ootusi 3 protsendiga. Panga hinnangul kasvavad kasumid aktsia kohta sel aastal 20 protsendi jagu, mille ligikaudu poole mõjust annab vähenenud tulumaks.

"Pole kahtlust, et esimese ja teise kvartali kasumid saavad maksupaketist kasu," ütles Bahl & Gaynori Jim Russell. Tema sõnul kasutavad paljud ettevõtted kasumit laenude maksmiseks. Kuid võib oodata, et kasumid kasvavad ka edaspidi, sest ettevõtted võidavad kulude vähendamisest, väiksemast tööjõu hulgast ning aktsiate tagasiostust.

Ameerika Ühendriikide majandus kasvas teises kvartalis 4,1 protsenti, esimeses kvartalis oli kasv 2,2 protsenti. Kuid sellest hoolimata vaatavad investorid murelikult suurenevate intresside, kaubanduspingete ning kasvava tööjõu ning toormehindade peale. Samuti on globaalne ostujuhtide indeks olnud aasta algusest languses, jõudes juulis 52,7 punkti peale.