Morgan Stanley pani Aasia pooljuhid järsult kukkuma

Pooljuhtide sektori aktsiad hakkasid Aasias täna odavnema, sest Morgan Stanley andis kohalikule tööstusele negatiivse hinnangu, vahendab CNBC.

Lõuna-Koreas tegutsevate Samsung Electronicsi ja SK Hynixi – riigi kaks suurimat pooljuhtide tootjat – aktsiad langesid vastavalt 3,2 ja 3,72 protsenti. Samsung SDI, mis tegeleb Samsungile akude tootmisega, kukkus 6,56 protsenti.

Langus survestas ka Lõuna-Korea Kospi aktsiaindeksit, mis langes täna kokku 0,91 protsenti.

Ka Jaapanis sattusid pooljuhtide tootmisega tegelevad ettevõtted surve alla. Tokyo Electroni aktsia, mis tegeleb pooljuhtide seadmete tootmisega, kukkus 3,55 protsenti. Tootja Advantesti aktsia odavnes päevaga 4,89 protsenti.

Languse põhjustasid peamiselt Morgan Stanley analüütikud. Kui varasemalt oli investeerimispank andnud aktsiatele „in-line“ reitingu (pigem neutraalne reiting), siis nüüd on reitinguks „cautious“ (ettevaatlik). Tegemist on Morgan Stanley kõige madalama reitinguga ja see tähendab, et analüütikute hinnangul peaks sektoril ülejäänud turust järgmise 12-18 kuu jooksul kehvemini minema.

Tõsi küll, Taiwanis läks pooljuhtidel täna veidi paremini. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co kukkus 0,81 protsenti ja United Microelectronics Corporation odavnes 0,56 protsenti.