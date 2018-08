Trump: iga Euroopast tulev auto läheb maksu alla

22. august 2018, 13:14

USA president Donald Trump ütles teisipäeva õhtul, et USA kehtestab Euroopa Liidust tulevatele autodele 25protsendilise imporditariifi, vahendab CNBC.

„Me kehtestame kõigile autodele, mis tulevad Euroopa Liidust, 25protsendilise maksu,“ ütles Trump Lääne-Virginias peetud kõnes.

Kaubandusminister Wilbur Ross rääkis Wall Street Journalile, et veel ei ole teada, kas konkreetne raport tuleb enne augusti lõppu välja või mitte. Konkreetsed ajakava Ross ei tahtnud avaldada. Ta nentis, et raport hilineb, sest Mehhiko, Kanada ja Euroopa Komisjoniga peetakse jätkuvalt kõnelusi.

Ross ütles, et aega võtab ka autotootjate poolt kasutatavate materjalide ülevaatamine. Autotootjad on tariifide vastu, sest need tõstavad hindu tarbijate jaoks.