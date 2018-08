Coca-Cola siseneb kohviärisse

Karastusjookide tootja Coca-Cola teatas, et ostab Costa kohviketi 5,1 miljardi dollari eest, vahendab CNBC.

Costa on praegu Whitbread Plc omanduses – ettevõtte juhtkond oli kohviketti nõus müüma, sest nende sõnul oli tegemist sammuga, mis on aktsionäride huvides, teatas firma oma teadaandes. Whitbread ostis kohviketi 1995. aastal veidi enam kui 20 miljoni dollari eest.

Coca-Cola president ja tegevjuht James Quincey ütles, et tehing annab ettevõttele uued võimalused ja oskused kohvi valdkonnas.

„Meie süsteem võimaldab Costa brändil üle maailma kasvama hakata. Kuumade jookide segmendis meil veel ülemaailmset brändi ei olnud,“ rääkis ta.

Maaklerfirma Bernsteini analüütik Richard Clarke oli nõus, et hind on Whitbreadi aktsionäride jaoks hea ning oodatust kõrgem. „Selle hinna juures on aktsionäride jaoks tegemist õige otsusega,“ nentis ta.

Whitbreadi aktsia on täna tõusnud 16 protsenti.