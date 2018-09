Ettevõtted lähevad kui soojad saiad

Kokku on portaali kaudu kaasatud ühisrahastusega ligi 8 miljonit eurot. "Selle aasta algus on olnud veidi aeglane, kuna oleme tegelenud Suurbritannia regulaatorilt FCA-lt autorisatsiooni saamisega, aga kuna see on nüüdseks lõpule jõudnud, siis meil on juba mitu firmat valmis lähinädalatel oma kampaaniaid lansseerima," rääkis Parktal.

Funderbeami turundusspetsialist Piia Parktal ütles, et kui vaadata ühisrahastuse turgu, siis selle kaudu on Eestis kaasatud pea 260 miljonit eurot. "Sellest osaluspõhine ühisrahastus on umbes 10,4 miljonit eurot," lisas ta. Ka nemad näevad, et inimeste nõudlus sellist tüüpi investeerimisvõimaluse järele kasvab. "Aina rohkem inimesi on tüdinenud traditsionaalsetest investeerimisvõimalustest ning soovivad, vähemalt väikese osa, oma portfooliost investeerida huvitavamatesse ja mõjukatesse ettevõtetesse," ütles Parktal.

75% Funderbeami platvormi kampaaniatest on saanud edukalt rahastatud.

Hakka ingelinvestoriks

Kellel veidi rohkem raha, võib hakata ingelinvestoriks. Sageli jääb mulje, et ingelinvestor saab olla vaid mõni päratu rikas äriinimene. Päris nii see pole, kuid mõnesajast eurost siin tõesti ei piisa. "Mõne kogenud investori sõnul on tarvilik umbes 40 000eurone puhver, kuid reaalsuses saab alustada ka väiksemate summadega – ka 10 000–20 000 euro suurune investeering on start-up'idele suur abi. Kuna need on väga varajase faasi investeeringud, on suur tõenäosus, et investor kaotab kogu oma raha, kuid selle riski kaalub üles varase faasi investeeringute soodne hind – on võimalik saada ettevõtte suurosanikuks üsna väikese investeeringuga," ütles EstBANi tegevjuht Anu Oks.

Idufirmadesse investeerimisel on mitu eelist. Nii on näiteks oma varandust kasvatanud PRFoodsi juht ja investor Indrek Kasela, kes varakult Taxifyle õla alla pani ja nüüd, mil tegu on miljardifirmaga, võib oma investeeringule tõenäoliselt rõõmsalt tagasi vaadata. Anu Oksa sõnul ootavad ingelinvestorid, et keskmiselt tuleb igalt investeeringult tagasi kümnekordne summa. Selle valdkonna suurim pluss ongi suure tootluse võimalus. Miinus on aga see, et nagu inglid ise ütlevad, läheb kümnest investeeringust üheksa aia taha. Ning investeeringust ei ole kerge väljuda – selleks võib kuluda kuni kümme aastat.