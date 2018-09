Börs: Hiina-USA kaubandussõja surve jätkub, aktsiad veidi tõusid

USA aktsiaturg täna veidi tõusis, seda hoolimata Hiina ja USA vastasseisust kaubandussõja areenil. Enne tänast tõusu oli USA aktsiaturg langenud neljal päeval järjest.

Kaubandussõja jätkumise pinge eskaleerus eelmisel neljapäeval, kui lõppes tähtaeg, mille juures USA lubas Hiinale lisatolle mitte peale panna, seni kuni läbirääkimised käivad. Kuna läbirääkimised tulemust ei andnud, siis nüüd lubas USA president Trump panna lisaks varem teavitatud 200 miljardi dollari ulatuses müüdavatele Hiina kaupadele tollimaksu kehtestamisest veel 267 miljardi dollari ulatuses USA-sse müüdavatele USA kaupadele. Samuti ärgitas Trump Apple’it ja Fordi oma tootmist USA-sse tooma.

Apple’i aktsia langes täna 1,3% 218,33 dollarini, olles nüüd langenud pärast 4. septembril saavutatud kõigi aegade tipp neli päeva järjest. Apple teatas, et tollimaksud Hiina toodetele mõjutavad laia valikut nende tooteid. Investorid ootavad pingsalt ka seda, milline hind saab olema 12. septembril avalikustatavatel uutel iPhone'idel. Viimases kvartalis näitas Apple, et hoolimata telefonide müügikasvu peatumisest, saab firma käivet ja kasumit kasvatada tänu telefonide hinnatõusule.

Kui Trump jõudis vahepeal hõisata, et Ford toob oma uue crossover’i Focus Active’i tootmise USA-sse, sest neil ei tasu seda uute tollimaksude valguses Hiinast USA-sse eksportida, siis Ford teatas hoopis, et nad jätavad USA turu Focus Active’ist hoopis ilma, sest sellel ei ole piisavalt suurt nõudlust, et tasuks selle tootmiseks hakata USA-sse tehast rajama.

Tesla aktsia taastus täna oluliselt hiljutisest suurest kukkumisest, kui aktsia tõusis 8,5% 285,50 dollarini peale seda, kui tegevjuht Elon Musk teatas reede õhtul, et teda asendab Tesla autode tootmise poole peal Teslast tulnud kolleeg. Investorid olid viimasel ajal suurt muret tundnud, kuidas Musk suudab kolme firma – Tesla, SpaceX-i ja The Boring Company – juhtimises kaasa lüüa, ilma et ta tervis üles ei ütleks. Samuti aitasid Tesla aktsial täna tõusta kahe analüüsimaja, Bairdi ja Bernsteini, positiivsed kommentaarid Tesla aktsia perspektiivi osas.

S&P 500 indeks kerkis täna 0,19% 2877 punktini, Nasdaqi indeks tõusis 0,27%. Suureks tõusjaks oli kiibitootja AMD aktsia, mis kerkis 9,17% 29,89 dollarini. Dow Jonesi tööstuskeskmise indeks langes täna 0,23%, seda hoolimata indeksisse kuuluva Nike’i aktsia 2,2% suurusest tõusust.