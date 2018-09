Apple: meie saame tariifidest rohkem kahju kui hiinlased

New Yorgi börsid

Apple ütles USA valitsusele saadetud kirjas, et tariifidest saavad nemad palju rohkem kahju kui hiinlased, vahendab MarketWatch.

Apple saatis USA kaubandusesindajale Robert Lighthizerile kirja, milles ütles, et 200 miljardi dollari ulatuses Hiina kaupadele kehtestatav 25protsendiline tariif mõjutaks ka paljusid Apple’i tooteid. Nende hulka kuulusid Apple Watch, Apple Pencil, AirPodid, Mac Mini, kaablid, laadijad ja mitmed paranduses vajaminevad seadmed.

„Meie mure nende tariifidega seoses on, et USA saab sellest kõige rohkem kahju. See võib mõjutada USA majanduskasvu ja konkurentsivõimet negatiivselt ning tõstab USA tarbijate jaoks hindu,“ teatas ettevõte kirjas.

„Arvestades seda, kui suure osa Apple majandusest moodustab, siis võime öelda, et meie saame sellest rohkem kahju kui Hiina,“ kirjutas Apple.

Apple’i aktsia reageeris negatiivselt ning langes 0,8 protsenti. Viimase 12 kuu jooksul on õunafirma aktsia tõusnud aga 37 protsenti.