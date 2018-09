Trumpi retoorika pani aktsiaturud langema

USA aktsiaturud langesid neljandat päeva järjest ning põhjuseks peetakse seda, et Ühendriikide president Donald Trump oli Hiina suunalises retoorikas agressiivsem.

Nasdaq 100 indeksi jaoks oli tegemist halvima nädalaga alates märtsist. Apple’i aktsia hakkas langema, sest Hiina vastased tariifid võivad ettevõtet märkimisväärselt mõjutama hakata. Trump ütles täna, et ta on valmis pea kõigile Hiina kaupadele tariifid kehtestama.

Standard & Poor’s 500 indeksi nädalane langus oli suurim alates juunist. Dow Jonesi indeksis langes kõige enam Boeingu aktsia, sest arvatakse, et tariifid võivad lennukitootja ärile kehvasti mõjuda. Dollaril läks hästi, jüaan kukkus viimase nädala kiireimas tempos.

„Riskid on reaalselt ja järjest enam on tõendeid, et täielik kaubandussõda võib puhkemas olla,“ ütles investeerimisfirma Wetherby Asset Managementi uuringute juht Bong-Seok Choi. „Kaubandussõda on tsükli pöördumisel ainult katalüsaatoriks. Asjad võivad küllaltki kiiresti muutuda.“

S&P 500 indeks langes 0,2 protsenti, 2874 punktini. Dow Jones odavnes 0,3 protsenti ja kauples päeva lõpuks 25 945 punktil. Nasdaq Composite indeks kukkus 0,3 protsenti, 7918 punktini.

WTI toornafta on täna kallinenud 0,1 protsenti ja Brent on lisanud 0,7 protsenti. Kummagi barrel maksis päeva lõpuks vastavalt 67,83 ja 77,03 dollarit. Kulla hind langes 0,2 protsenti, 1202 dollarini untsist.