Investori kogemus: kiirrong finantsvabaduse poole

Ühisrahastuse portaalide jaotus Mintos 39,65% Omaraha 25.23% Crowdestate 1.35% Bondora 1.28% Moneyzen 0.22% Estateguru 0.19% Allikas: taavi.golive.ee

Erinevad portaalid, erinevad strateegiad

Bondoras hakkas Ilves korralikumat tootlust võtma siis, kui Bondora tekitas järelturu, millel oli võimalik masinliidese abil kaubelda. Ligi pool aastat pärast funktsiooni tulekut hakkas Ilves uurima, kas järelturul on laene, mida on müüdud liiga odavalt või kogemata vale hinnaga. „Ehitasingi siis automaatse roboti, kes järelturuturgu jälgib ja siis sealt sobivaid laene ostab.“

Lisaks on vaja analüüsida, kas laenajad jätkavad üldse tagasimakseid või lähevad pigem pankrotti. Veel on vaja arvutada juurde- või allahindlus, mis hinnaga laene osta, et mitte kahjumisse jääda. Ilves kasutab põhiliselt kahte strateegiat. „Olen ostnud häid laene, mis maksavad väga hästi tagasi. Neid siis nulli- kuni paariprotsendise juurdehindlusega ostnud. Keskmine laenu intressimäär on rohelistel laenudel hetkel 40%. Olen ostnud ka punaseid laene, mida mõned investorid millegipärast väga odavalt maha müüvad,“ ütles Ilves. Punaste laenude puhul on hüpotees, et Bondora suudab laenude taastumismäära parandada.

Mintose eelis on tema sõnul kaasinvestorite siseinfo, kes laenude väljastajate kohta teavad. „Siis on natuke julgem tunne neid investeerimisotsuseid teha.“

Suurem risk, suurem tootlus

Ilves võtab teadlikult suuremat riski, et seeläbi suuremat tootlust teenida. „Isegi kui mul mingid investeerimised lähevad negatiivseks, siis ma suudan selle raha tagasi teenida. Ma leian, et antud juhul see risk on põhjendatud.“

Lisaks maandab ta enda riske portaalide osakaalude vähendamisega. Bondoras on ta osalust vähendanud portaali muutuste tõttu, Twinos on ta arvestatavat portfelli vähendanud kehvade majandustulemuste tõttu. „Lisaks vähendan ka Mintoses riske sellega, et konverteerin pikemaajalisi laene lühemaajalisteks. Riskimaandamise meetodid on ikka kasutusel, uisapäisa ma ei investeeri,“ kommenteeris Ilves.

Alustajale: ABC selgeks ja ole valvas

Kes investeerimisega üldse krusis ei ole, peaks Ilvese sõnul alustama ABCst. "Tegema selgeks, mis investeerimine on, mis numbreid seal jälgitakse, kuidas tootlust arvutada. Kõige parem selleks on minu hinnangul minna mõnele koolitusele," soovitas Ilves.

Teise variandina pakub Ilves välja investeerimisteemalise raamatu ostu. "Seal on väga hästi lahti seletatud, mis see on, mida sa pead jälgima, mis on plussid, mis miinused võrreldes teiste varaklassidega. Lisaks ka maksunduse pool."

Kolmandaks tuleks jälgida blogisid. "Paljud investorid kirjutavad avameelselt ühisrahastuse teemadest. Lisaks on Facebooki grupid, nendest üldised, näiteks finantsvabaduse grupp ja siis igal portaalil ka enda grupp, kus kaasinvestorid, sealhulgas välismaised, sõna võtavad ja pigem negatiivseid asju esile toovad. Ja kindlasti tuleks enne investeerimisotsuse tegemist konkreetse portfelli taustaga tutvuda avalikest allikatest."

Lisaks tasub tema sõnul valvas olla portaalide vaikimisi toodetega, kus pakutakse lihtsa nupuvajutusega fikseeritud tootlust. "Või selliseid laene, mille parameetreid sina muuta ei saa. Sellised nüansid peaksid tegema valvsaks," selgitas investor. "Enne, kui sa paned suure osa oma varast sinna sisse, tasub teha väga suur taustatöö."

Esmane huvi isalt

Taavi Ilvese investeerimishuvi tärkas jälgides isa tegevust, kes kunagi ostis Tallinna Vee aktsiaid. „Siis ma kõrvalt vaatasin ja tekkis ka endal huvi. Huvitav oli vaadata, kuidas tal numbrid muutusid ja dividendid tulid,“ rääkis Ilves. Kuid alguses oli vaja investeerimiseks raha, mida Ilves hakkas teenima ülikooli kõrvalt vabakutselise arendajana töötades. „Sealt teenisin mingi summa, mis jäi igapäevastest kulutustest üle, lisaks õnnestus mul saada ka stipendiumid koolist, mis aitasid sissetulekut kasvatada.“

Esimese investeeringu tegi ta vahetult enne sõjaväkke minekut – ostis Tallinna Vee aktsiat. „Poole peal ajateenistuses, täpselt ei mäleta, mis uudised tulid, aga olid negatiivsed. Ja tol ajal internetti hästi ei saanud, aga kuidagi oma vana mobiiliga sain ikkagi sisse, sisestasin müügiorderi ja õnnestus väikese kasumiga ikkagi väljuda,“ kirjeldas Ilves esimest investeerimiskogemust.