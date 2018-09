Hiina elektriautode tootja tegi võimsa börsidebüüdi

Hiina elektriautode tootja Nio teine börsipäev oli erakordne, sest aktsia peaaegu kahekordistus.

Shanghais tegutseva Tesla rivaali aktsia kallines New Yorgi börsil lausa 76 protsenti. Vahepeal oli aktsia 92 protsendiga plussis. Ettevõtte turuväärtus on tõusnud üle 10 miljardi dollarini.

Tõusu tegi erakordseks see, et Nio pidi enne IPOt emissiooni suurust vähendama. Aktsiaemissiooniga koguti kokku miljard dollarit. Ettevõte lootis esialgu turgudelt koguda 1,8 miljardit dollarit.

Nio tegi börsidebüüdi kolmapäeval ning aktsia tõusis sellel päeval 5 protsenti. Vahepeal oli aktsia 15 protsendiga miinuses.

Ettevõtte finantsjuht Louis Hsieh ütles CNN-ile kolmapäeval, et Nico IPO ajastus „ei olnud suurepärane“ ning ta viitas Hongkongi ja Shanghai aktsiaturge tabanud karuturule (vähemalt 20 protsendiline langus eelmisest tipust).

Ka teistel Hiina ettevõtetel läks USAs eile väga hästi. E-kaubandusfirma Pinduoduo kallines 30 protsenti, Netflixi konkurent Iqiyi tõusis peaaegu 6 protsenti ning mängu- ja meediafirma NetEase lisas rohkem kui 5 protsenti.

Ettevõte, mis loodi vaid neli aastat tagasi, püüab Teslale Hiinas konkurentsi pakkuda. Hiina on maailma suurim elektriautode turg.

Nio selja taga on suurfirmad nagu Tencent ja Baidu, aga ettevõte on jätkuvalt väga väike. Juuli lõpuks oli firmalt tellitud 17 000 autot ning kohale oli toimetatud vähem kui 500, selgub ettevõtte esitatud dokumentidest. Poolaasta käive ulatus vaid 7 miljoni dollarini ning kahjumit teeniti 503 miljonit dollarit.

Mõned analüütikud on Nio tuleviku osas skeptilised. Investeerimisfirma Bernsteini Aasia autotööstuse ekspert Robin Zhu andis neljapäeval aktsiale müügisoovituse. Ta ütles, et ettevõttel on raske oma ambitsioonikaid müügieesmärke täita ning autosid müüakse kasumi saamiseks odavalt.

Zhu arvab, et aktsia tegelik väärtus on praegusest hinnast umbes 70 protsenti väiksem.