Netflix hakkab esmaspäeval HBOga madistama

Äripäev 14. september 2018, 14:46

Esmaspäeval antakse välja teleauhinnad Emmyd ning enim nominatsioone on voogedastuskeskkonnal Netflix.

Konsultatsioonifirma Cretv Media asutaja ja juht Peter Csathy ütles Reutersile antud kommentaaris, et esmaspäevane mõõduvõtt on eriti oluline, kuna valdkonnas on väga tihe konkurents. „See tähendab neile ettevõtetele tõesti palju, sest kõik tahavad saada meie tähelepanu,“ lisas ta.

Analüütikute sõnul on iseäranis põnev võistlus kahe suure vahel just parima draamasarja kategoorias. HBO kandidaadiks on „Troonide mäng“ („Game of Thrones“) ja Netflixil „Veidrad asjad“ („Stranger Things“) ning „Kroon“ („The Crown“). Oma panuse konkurentsi annab aga ka Hulu, kes toodab tuntud seriaali „Teenijanna lugu“ („The Handmaid’s Tale“).

Tänavu juulis kirjutas Äripäev, et USA börsi viimase aasta üks edukamaid ettevõtteid Netflix näitas tagasihoidlikke kvartalitulemusi. Aktsia hakkas kiiresti langema. Netflixi puhul arvatakse, et ühelt poolt survestavad ettevõtet tugevad konkurendid, teisalt on ettevõttel turg nii-öelda täis saanud ning laienemisperspektiivid muutuvad aina ahtamaks.