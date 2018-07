Investorid vajutasid Netflixi tulemuste peale paanikanuppu

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Netflixi tulemused peletasid investoreid ning aktsia langes. Voogedastuskeskkonnale hingavad kuklasse konkurendid eesotsas Disneyga.

USA börsil on alanud tulemuste hooaeg ning Wall Street ootas eriti pingsalt just Netflixi kvartaliresultaati. Netflix on olnud tänavu USA börsil üks edukamaid aktsiaid. Kui S&P 500 indeksisse kuuluvatest firmadest on tänavu kõige nobedama minekuga olnud südamepumpade tootja Abiomed, kelle aktsia on kerkinud aastases võrdluses 123%, siis Netflix hõivab 108% tõusuga teise koha. Ettevõte teatas kvartalitulemused esmaspäeval pärast börsikella kukkumist ning aktsia vajus kiirelt suisa 14%. Öö arutust ei toonud ning aktsia avanes teisipäeval pea 12% miinuses.

Ühelt poolt suunab Netlix meeletuid summasid, et audientsi meelitada. Tänavustel Emmy teleauhindade jagamisel on Netflix saanud 112 nominatsiooni HBO 108 vastu. Veel eelmisel aastal oli kaalukauss skooriga 111 : 91 kaldu HBO poole. Viimane on Emmydel domineerinud aastaid, mistõttu küsib väljaanne Variety, kas tõesti on Netflixi võimuses olnud teha nii-öelda telepööre? Rahast ei näi Netflixil kahju olevat. Kui sel aastal peaks Netflixi programmieelarve olema 8 miljardit dollarit, siis HBO-l on vastu pakkuda vaid 2 miljardit. Sealjuures ei taga Netflixile edu üks või kaks sarja, neid on rohkem. Kunagi edu pandiks peetud "Kaardimaja" on sedapuhku pildilt kadunud ning asendunud selliste sarjadega nagu "Stranger Things", "The Crown" ja "Godless".

GBH Insightsi analüütik Daviel Ives tõdes esmaspäeval avaldatud memos, et Netflixi resultaat on justkui löök kõhtu: esimene valusähvatus on räigeim, ent pärast seda läheb kergemaks. Ta märkis, et rahvusvaheliste ehk väljaspool USAd tulnud uute kasutajate arvu vähesus on eriti murettekitav, sest tegu on valdkonnaga, kus Netflix püüab enim kasvada. See tulemus jäi 640 000 kasutajaga prognoositule alla. "Kui Wall Streeti perspektiivist võetuna on põlvelöögi mõju selgelt negatiivne, siis meie ostame Netflixi aktsiat selle nõrkuses," vihjas Ives ja jättis muutmata Netflixi hinnasilti, millel 500 dollarit. Ta rõhutas MarketWatchile antud kommentaaris, et Netflixi puhul võib tegu olla siiski vaid ühekordse libastumisega ning parema ülevaate saamiseks tasuks oodata järgmisi kvartaleid.

Nomura analüütik Mark Kelley on aga tõdenud, et kuigi Netflix on börsil tõeline edulugu, ei pruugi sära enam kuigi kauaks jätkuda. "Me arvame, et sel on märkimisväärne võimalus nii tellijate kui ka käibe jaoks. Siiski seisab ettevõte silmitsi tugevate konkurentidega, paika loksuva USA turuga ning võimalusega, et rahvusvahelisel tasandil võtab edenemine kauem aega," arutles ta.

Analüütikud on Netflixi puhul viidanud ühe probleemina ka negatiivsele rahavoole. Teise kvartali vältel kulutas Netflix 559 miljonit dollarit enam, kui teenis. Tõsi, võrreldes eelmise aasta teise kvartaliga on see näitaja kukkunud 8,8% võrra. Ettevõtte juht David Wells on märkinud, et laen näib olevat praegu parim lahendus ettevõtte rahastamiseks. "Muidugi me tahaksime jõuda sinnamaale, et rahastame oma sisu ise ja me näeme, et me oleme sinnapoole teel," kommenteeris Wells. Netflixi puhaskasum oli möödunud kvartalis 384 miljonit dollarit, aasta tagasi olid kasuminumbrid kõigest 66 miljonit.

Konkurendid hingavad kuklasse

Voogedastuskeskkondade turul muutub aina kitsamaks ning seda on öelnud Netflix isegi. Konkurentidena on ära märgitud näiteks HBO, Hulu, Saksamaa kanal ProSieben ning Prantsusmaa Salto. Netflix hoiab silma peal ka YouTube’i tegemistel ning Apple’il ja Amazonil, kes on samuti sisusse investeerimas.

Netflixi ühe suurema konkurendina on välja toodud Hulu, kes on saanud palju kiitust oma hea sisu eest, ent veel enam kriitikat rahapõletamise eest. Möödunud aastal kaotas Hulu 920 miljonit dollarit, kusjuures tänavu peaks miinus suurenema 1,7 miljardi dollarini. Võrreldes Netflixiga on Hulul vaid 20 miljonit tellijat ning erinevalt Netflixist pole see rahvusvahelise ampluaaga, mis seab viimase paremasse positsiooni. Sarnaselt Netflixiga on Hulu pälvinud palju tähelepanu oma toodanguga, millest võib välja tuua sarja "Handmaid’s Tale". Hulu kuulub 30% ulatuses Disneyle. Kuivõrd viimane ostab ära 21st Century Foxi, suureneb Disney osalus Hulus veelgi.

Disney peaks järgmise aasta lõpus välja tulema aga ka oma striimimiskeskkonnaga. Keskkonnast saab vaadata Disney ja Pixari filme, tootmises on juba ka uued filmid ja sarjad. Välismeedia kirjutab, et Disney võib oma keskkonnaga välja tulles teha kavala lükke ning keelata Netflixil Disney filmide näitamise, kuivõrd möödunud aastal teatas Disney, et ei plaani praeguse seisuga lepingut Netflixiga uuendada. Praegu kehtiv leping kestab 2019. aastani ehk täpselt seni, kuni Disney oma platvormi avalikustab.

Kolmanda suurema konkurendina saab välja tuua HBO. Kanali elukäik meenutab mõneti Netflixi oma, sest kui tänavu sai Netflix esmakordselt rohkem nominatsioone Emmydel kui HBO, tegi viimane aastal 1999 sama suurtele ringhäälingutele, kes olid telemaastikku domineerinud umbes pool sajandit. 17 aastat kestnud võidukäik sai otsa tänavu. HBO-l on tänavu veebruari seisuga 5 miljonit tellijat.

Netflixi teise kvartali tulemused

Teenuse eest maksvate uute kasutajate arv

Ootus 6,2 miljonit

Tulemus 5,15

Sh USA turult

Ootus 1,23 miljonit

Tulemus 674 000

Muud riigid

Ootus 5,9 miljonit

Tulemus 4,47 miljonit

Käive

Ootus 3,94 miljardit

Tulemus 3,91 miljardit

Puhaskasum ühe aktsia kohta

Ootus 79 senti

Tulemus 85 senti