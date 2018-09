Ainult tellijale

Lehmani töötajate õppetunnid panga kollapsist Mait Kraun 15. september 2018

2008. aasta 15. septembri hommikul kuulis Lehman Brothersi analüütik Nadia-Elisabeth Seemuth, et tema tööandja on välja kuulutanud pankroti. „Ma vaatasin kontori seina peale ja mõtlesin: seda ei eksisteeri enam. Kõik on kadunud. See on võlts,“ ütles ta.

Ligi 10 aastat pärast Lehmani pankrotti rääkis Financial Times panga analüütikutega, kes olid toona alles oma karjääri alguses. Eesmärk oli aru saada, kuidas panga kokkukukkumine nende elu mõjutas ja millised on nende ühised õppetunnid. Seemuthi karjäärile andis panga kokkukukkumine uue pöörde. Ta koolitas end ja töötab nüüd Clifford Chance’is juristina. Tema sõnul ei ole ükski ettevõte äkilise hävingu eest kaitstud, kuid paljud tema sõbrad, kes pole sarnast kogemust läbi elanud, ei usu, et midagi sellist võib ka nendega juhtuda. Juristina makstakse talle just selle eest, et ta mõtleks ka kõige hullemate stsenaariumite peale. Lehmanis tema meelest sellele ei mõeldud. „Inimesed ütlevad, et pane halvemateks päevadeks raha kõrvale. Nüüd ma tean, et vihma võib igal ajal sadama hakata. Sul peab olema vihmavari käepärast.“ Elizabeth Nyeko meenutas, et oli Lehmanis tööle asudes optimistlik. Sellele aitas kaasa üks enesekindel pankur, kes ütles talle, et buumide ja krahhide tsükkel on otsa saanud. „Mulle tundus, et need inimesed teadsid asjadest,“ ütles Nyeko.