Coca-Cola kaalub kanepiturule sisenemist

Ainult tellijale

Äripäev 17. september 2018, 16:29

Ainult tellijale

Maailma suurimast joogitootjast Coca-Colast võib saada järgmine ettevõte, kes siseneb kanepijookide ärisse, kirjutab Bloomberg.

Ettevõte teatas, et jälgib kerkivat tööstusharu ning on huvitatud jookidest, mis sisaldavad CBDd – mittepsühhoaktiivne aine, mis vähendab valu, kuid ei tekita kanepiuima. Coca-Cola on alustanud kõnelusi Kanada kanepitootja Aurora Cannabisega jookide tootmiseks.

„Me vaatame tähelepanelikult mittepsühhoaktiivse CBDd kui koostisainet, mis võiks sobida tervisejookidesse üle maailma,“ ütles Coca-Cola kõneisik Kend Landers Bloombergile. „See segment areneb väga kiiresti, kuid otsuseid veel tehtud pole,“ ütles Landers.

Coca-Cola, kelle tuntud suhkrujoogid kannatavad langeva müügi all, on oma tootevalikut laiendamas. Hiljuti teatati Costa Coffee keti ostust 5,1 miljardi dollari eest, samuti on viimase kümnendi jooksul hakatud müüma teed, mahla, mineraalvett ja muud.