Taani karmistab rahapesu vastase võitluse seadusi

Seoses Danske panga rahapesuskandaaliga Eestis karmistab Taani oma rahapesu vastase võitluse seadusi, vahendas Reutersi uudisteagentuur Taani poliitikuid.

Laiapõhjaline enamus Taani parlamendierakondadest leppisid esmaspäevasel koosolekul kokku, et rahalisi karistusi peaks rahapesu süüdistuste korral tõstma kuni 700%, ütles Sotsialistliku Rahvapartei esindaja Lisbeth Bech Poulsen Reutersile.

Taani ettevõtlusminister Rasmus Jarlov kinnitas Twitteri vahendusel, et uut rahapesu vastase võitluse strateegiat arutatakse, kuid lõpliku kokkuleppeni pole veel jõutud.

Uute reeglite esitlemist oodatakse kolmapäeval, peale seda, kui Danske Bank on esitlenud oma sisejuurdluse tulemusi seoses süüdistusega, et Venemaalt ja teistest endistest liiduvabariikidest pärit raha on pestud läbi Danske panga Eesti haru.

„Taani jaoks on väga oluline rakendada ühtesid karmimaid trahvimäärasid Euroopas, et anda sõnum, et me võtame seda väga tõsiselt, sest see juhtum on Taani mainet kõvasti rikkunud,“ ütles Poulsen Reutersile.