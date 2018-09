Tagasivaade: kuidas Danskes Aseri musta raha pesti

Täpselt aasta tagasi avaldas Äripäev üle kahe kuu väldanud uurimistöö koos mitme riigi tippajakirjanikega – jahmatav paljastus ehk Aseri Laundromat rääkis sellest, kuidas Eesti Danske kontodelt käis läbi 2,5 miljardit eurot Aserbaidžaani diktaatoriga seostatavat raha.

Oluline on veel märkida, et väljend „pesumasin“ tähistab tohutute summade teekonda läbi arvukate riiulifirmade, mille eesmärk on varjata raha päritolu ja ka adressaate. See räpane skeem toimus täielikult Danske Banki Eesti filiaali kaudu ja kuigi panga toonane juht Aivar Rehe kiidab tagantjärele panga rahapesu vastast tööd taevani, tõmbavad järelevalvajad tema rahulolule mühinal vee peale (loe artiklist "Diktaatori pank: hävitav hinnang Rehe-aegsele Danskele").

