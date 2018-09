Autotööstus seisab silmitsi suurte riskidega

Globaalse autotööstuse käekäik oleneb järgmise 12-18 kuu jooksul suuresti kaubandussõjast, teatas reitinguagentuur Moody’s teisipäeval.

Agentuuri hinnangul kasvab globaalne sõiduautode müük tänavu 1,5 protsenti ja 2019. aastal 1,3 protsenti. Kaubanduspinged, tariifisõda, intressimäärade tõus ja kütusehindade kasv on kõik faktorid, mis võivad järgmisel aastal aga müüki piirama hakata. Need riskid tulevad ajal, mil autotootjad peavad investeerima suuri summasid alternatiivsetesse kütustesse ja teistesse tehnoloogiatesse, mis võimaldavad neil keskkonnanõudmisi täita ja uusi konkurente vältida.

„Autotootjad on andnud hiljuti kasumihoiatusi ja see viitab sellele, et sektor peab järgmisel aastal silmitsi seisma suuremate riskidega,“ kirjutati raportis.

Hiina autoturg püsib aga küllaltki tervislik ning see on ka Moody’se väljavaate aluseks. Müük peaks järgmisel aastal Hiinas kasvama üle 2 protsendi.

See peaks ära katma USA automüügi languse. Viimasel ajal on Ühendriikides müüdud aastas 17 miljonit autot, mis on lähedal kõigi aegade rekorditele.

Majanduskasv peaks olema tugev ka Venemaal, Indias ja Brasiilias, mis aitab nõudlust autode järele tõsta.