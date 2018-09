CO2-futuurid on olnud üks kasumlikemaid kauplemisvõimalusi

SEB Marketsi juhi Kristofer Vähi räägib, et CO2 kvoodid on olnud üks tulusamaid kauplemisvõimalusi tänavu.

Trendi järgiva stiiliga investorite jaoks on emissiooniõiguste futuurid olnud SEB Marketsi juhi Kristofer Vähi sõnul sel aastal üks kasumlikemaid positsioone.

Vähi sõnul sisenevad trendi järgivad investorid instrumentidesse just siis, kui tugev tõusu- või langustrend on juba tekkinud, mistõttu ei pälvi selline turg külgsuunas liikudes juba pelgalt trendi puudumise tõttu nii palju tähelepanu. "Kui kiirelt kõrgustesse tõusnud turg hakkab langema, siis kipuvad need spekulatiivsed investorid samuti kiiresti positsioonidest väljuma, mis võimendab langust," möönis Vähi.

Aastaga 7 eurolt 25 eurole tõusnud CO2 kvoodihinnad on börsile meelitanud uusi spekulatiivseid investoreid, kuid ühtlasi on kasvanud volatiilsus, näitas hinnaliikumine eelmisel nädalal .

Samas ei ole Vähi sõnul võimalik kuidagi järeldada, et kvooditurg just nende turuosaliste pärast on hakanud tõusma või et spekulandid põhjustavad hindade ülesostmist, sest tegemist on naturaalselt väheneva pakkumisega turuga, mis on loogiline katalüsaator hindade tõusuks.

"Spekulatiivsete motiividega turuosalised, kes näevad, et midagi on alahinnatud, on oluline komponent turul õige hinna leidmise protsessis, ilma kelleta ei pruugi turg täita oma peamist ülesannet ja saata õigeid signaale väärtuste kohta. Näiteks võiksid kvoote omavad, kuid mittekasutavad ettevõtted olla sunnitud neid ebavajalikult hoidma, kui hinnad ei peegelda tegelikku väärtust," selgitas Vähi.