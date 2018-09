Järjekordne löök Danske aktsiale

Ainult tellijale

Äripäev 19. september 2018, 10:25

Danske aktsia sööstis turu avanedes üle 6 protsendi allapoole, reageerides panga juhi lahkumisotsusele.

Loe lähemalt Tänased uudised Taanist Danske kohta leiab sellest artiklist.

Danske Banki tegevjuht Thomas Borgen teatas täna juhatusele, et soovib ametist tagasi astuda, vahendab Reuters. "On selge, et Danske Bank on rahapesuvastases võitluses Eestis läbi kukkunud."

Borgen jätkab ametis seni, kuni ametisse nimetatakse järgmine juht. "Hoolimata sellest, et välise advokaadibüroo juurdlus jõudis järeldusele, et ma olen oma juriidilisi kohustusi täitnud, usun ma, et kõigile osapooltele on parim, kui ma lahkun,“ sõnas Borgen. Panga juhatuse esimees ütles, et austab Borgeni otsust ja peab seda õigeks.

Danske avaldab täna rahapesu uurimistulemused. Aktsia langusele aga niipea lõppu oodata ei ole.

Et aktsionäride ja klientide lahkumine pangast skandaali ettekäändeks tuues on tõenäoliselt alles käimas, ei julge keegi praegu eriti aktsiale ostusoovitust jagada.