USA asub Danske rahapesu uurima, aktsia langeb

Äripäev 14. september 2018, 15:42

Ameerika Ühendriikide ametiasutused asusid uurima siinse Danske filiaali rahapesu kaasust, kirjutab Wall Street Journal.

Danske saaga jätkub. Wall Street Journal kirjutab, et nii USA Rahandusministeerium, Justiitsministeerium kui ka Väärtpaberite ja Börsikomisjon on hakanud uurima siinsest Danske panga filiaalist läbi voolanud kahtlast raha. Uuring on seotud vilepuhuja esitatud kaebusega Väärtpaberite ning Börsikomisjonile.

Teade saatis Danske panga aktsia ligi 3 protsendiga langusesse, peale mida on aktsia taastuma hakanud.

Vilepuhuja kaebuse järgi on tehingutega seotud Deutsche Bank ja Citigroup Inc, kelle mõlema üle peavad järelevalvet USA regulaatorid. Deutsche Bank teostas Danske eest dollaritehinguid. Citigroupi Moskva kontor oli seotud osade siinset filiaali läbivate tehingutega, ütles juurdlusega kursis olev isik.