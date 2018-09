USA tehnoloogiahiiud muutuvad sideteenusteks

Ainult tellijale

Äripäev 19. september 2018, 11:57

Ainult tellijale

Järgmisel nädalal leiab S&P 500 sees aset muutus, mis murrab lahti senise FAANG koosluse ning osa neist liigub kommunikatsioonisektorisse.

Facebook ja Alphabet (Google’i emafirma) on kaks ettevõtet, mida järgmisest nädalast enam tehnoloogiafirmade sektorist ei leia, kirjutab Financial Times. Seega peavad S&P 500 sektoritele otsa vaatavad investorid ning ka ETFidesse investeerijad üle vaatama, millesse nad täpsemalt investeerivad.

„Selles, kas me näeme nendes aktsiates suurenenud kauplemismahtu, pole küsimustki,“ ütles ETFi pakkuja Direxioni president Rob Nestor. „Kas see on ka piisav, et olulisel määral hindu mõjutada, on raske ette näha.“ Ta oletab, et ümberklassifitseerimine toob kaasa umbkaudu 20 miljardi dollari jagu kauplemismahtu.

Kommunikatsioonisektor on seni olnud konservatiivsemate investorite pärusmaa, pakkudes kõrgemat dividendi ning väiksemat volatiilsust. Nüüd lisandub sinna seitse aktsiat S&P 500 infotehnoloogiasektorist ning 16 aktsiat tarbekaupade sektorist, nende hulgas ka Netflix ja TripAdvisor. Sellega langeb kommunikatsioonisektori dividenditootlus praeguse 5,5 protsendi pealt 1,4 protsendile.