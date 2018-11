General Motors teatas, et teeb oma strateegia ümber. Foto: Reuters

General Motors koondab ja valmistub kriisiks

General Motorsi (GM) aktsia tõusis esmaspäeval enam kui 5 protsenti, sest autotootja teatas, et hakkab koondama ja kulusid vähendama, vahendab MarketWatch.

General Motorsi aktsia on täna tõusnud kokku 5,6 protsenti, 37,94 dollarini. Tegemist on kiireima tõusuga alates oktoobri lõpust. Ühtlasi on jõudnud aktsia viimase nelja kuu tippu.

GM teatas, et vähendab töötajate hulka 15 protsendi võrra ning suunab rohkem ressursse elektriautode ja isesõitvate autode tehnoloogia arendamisse. Kokku kaotab töökoha 14 000 inimest.

„Meie vastu võetud otsused muutuste läbiviimiseks on väga kiired, tugevad ja kasumlikud. See annab meile paindlikkuse tulevikku investeerimisel,“ ütles GMi tegevjuht Mary Barra oma avalduses. „Need tegevused suurendavad meie pikaajalist kasumit ja raha teenimise potentsiaali ning parandavad vastupidavust erinevates majandustsüklites.“

Plaani kohaselt peaks ettevõtte automüügi rahavoog suurenema 2020. aastaks 6 miljardi dollari võrra. Ettevõte plaanib kulusid vähendada 4,5 miljardi dollari võrra ning kärpida ka investeeringuid.

Autotraderi analüütik Michelle Krebs ütleb, et General Motors püüab potentsiaalseks kriisiks valmistuda. Hiina autoturg on pöördunud langusesse ja sama võib juhtuda ka Põhja-Ameerikas. Lisaks sellele on tarbijad eelistamas sedaanide asemel sportmaastureid. Kaubandussõda tekitab aga ebakindla keskkonna. Krebs ütles, et GMi uus strateegia on ajendatud just nendest faktoritest.