USA president Donald Trump kaalub Apple'i toodete tariifide alla viimist. Foto: EPA

Trump: Apple'i tooted võivad minna tariifi alla

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump pakkus välja, et võib Hiinast imporditud iPhone'idele ja sülearvutitele kehtestada 10% tariifi, vahendab Wall Street Journal.

Ühendriigid plaanib Hiinale kehtestatud 10% tariifid tõsta 1. jaanuarist 25%-ni. Kui varasemalt on arvatud, et USA võib tariifitõusu edasi lükata, siis Trumpi sõnul on see ebatõenäoline.

"Võib-olla. Oleneb sellest, milline tariifimäär on," kommenteeris Trump võimalikke tariife iPhone'idele ja sülearvutitele. "Ma ei tea, saaksin selle seada 10% peale ja inimesed saaksid sellega väga hästi hakkama."

Apple'i aktsia hind langes eile järelturul ligi 2% võrra.