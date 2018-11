Trumpi ja Xi kohtumise võimalikud tulemused aktsiaturule

Donald Trump (keskel) koos teiste presidentidega G20 tippkohtumisel. EPA-EFE/BALLESTEROS Foto: EPA-EFE/BALLESTEROS

Aktsiaturgude osalised ootavad põnevusega USA president Trumpi ja tema Hiina kolleegi kohtumist laupäeval Buenos Aireses G20 tippkohtumisel. Oodatakse, ,mis saab edasi USA poolt Hiina kaupadele määratud importtollidest. Marketwatch vahendas võimalikke stsenaariume.

Enne Argentiinasse lendamist jõudis Donald Trump veel öelda, et tehing on lähedal, aga „ma ei tea, kas ma tahan seda teha.“

Goldman Sachsi analüütikud näevad nädalavahetuse kohtumiselt kolme võimalikku tulemust. Esiteks, mis on kõige tõenäolisem variant, et kaubavahetuse karmistumine jätkub, nii et Hiina kaupadele määratavad importtollid kerkivad 25%-ni ning need määratakse ka praegu tollitariifide alt välja jäänud impordile. Teise variandina nähakse, et tariifide määramises tekib paus, nii et olemasolevad tariifid püsivad praegusel tasemel, kuid mõlemad osapooled jätkavad läbirääkimisi. Kolmanda variandina võiks olla kõikide praeguste tariifide tühistamine, kuid seda näevad Goldman Sachsi analüütikud ebatõenäolise stsenaariumina.

LMAX Exchange’i valuutastrateeg Joel Kruger ütles Marketwatchile, et turud ootavad Hiina-USA kohtumise osas positiivseid signaale ning turgudel on „tunne, et Valge Maja võiks olla kompromissideks valmis.“

Samas lisas Kruger, et „kui on mingeid märke sellisest läbikukkumisest, nagu me nägime Vaikse ookeani riikide tippkohtumisel, siis võib see turuosalised hirmutada, nii et detsembris hakkab toimuma riskantsete positsioonide likvideerimine.“ See peaks tähendama aktsiaturgue langust. Krugeri sõnul on riskifondid ning muud investorid istumas kahjude otsas ning võivad otsida aasta lõpul positsioonidest väljumise võimalust.

Robeco portfellihaldur Jeroen Blokland ütles Marketwatchile, et kui me saame kohtumiselt kinnituse status quo osas ehk siis tollide maht ja määr jäetakse praegusele tasemele, siis „teised alustegurid, nagu üldine majanduskasv, kasumid, aktsiate hinnatase ning hiljuti leebemaks muutunud Föderaalreservi toon, annavad võimaluse aktsiakaotustest välja tulla.“

Blokland lisas, et praegusel hetkel on need tegurid „aktsiate jaoks ikka veel suhteliselt soodsad. Nii et tehing võiks kasu tuua meie praegusele positsioonivalikule ning samal ajal on kaubandussõja eskalatsioon meie stsenaariumi jaoks peamiseks riskiks.“