Aktsiainvestorid on tippkohtumise eel äraootaval seisukohal

Argentiina president Mauricio Macri (paremal) tervitab Hiina president Xi Jinpingi (vasakul) G20 riikide kohtumisel Buenos Aireses Argentiinas. Foto: EPA-EFE/BALLESTEROS

USA aktsiaturg alustas kauplemispäeva väikese miinusega, kuid juba tund pärast turu avanemist olid indeksid väikeses plussis. Turgudel oodatakse laupäevast G20 tippkohtumist, et seal tuleksid mõned positiivsed vihjed USA-Hiina kaubandussuhete osas.

Argentiinas toimuval maailma 20 majanduslikult ja poliitiliselt olulisima riigi tippkohtumise raames kohtub USA president oma Hiina ametivennaga ning praegu ei osata turgudel kohtumise tulemust prognoosida. Trump ei ole tahtnud midagi positiivset tollitariifide võimaliku leevandamise osas lubada ning nädala algul ütles isegi, et ta võib vajadusel 10%-sed tollitariifid muuta 25%-listeks. Nädala keskel presidendi pressiesindaja küll silus seda sõnavõttu, kuid see ei ole aidanud turuosaliste ootustel kõrgeks minna.

Goldman Sachsi aktsia on täna Dow indeksi 30 aktiast kõige rohkem kukkunud peale seda, kui Bank Of America kärpis Goldmani aktsiasoovituse „osta“ pealt „neutraalse“ peale. Kell kuus õhtul on aktsia 2,5% miinuses, makstes 190 dollarit.

General Electricu aktsia hind on täna langenud 6% 7,46 dollarini, peale seda, kui Wall Street Journali artiklist selgus, et endised GE töötajad on rääkinud riiklikele uurijatele, et vastutustundetud otsused kõrgema astme juhtide tasandil on varjanud riske GE kindlustusüksuses. Lisaks kärpis kaks analüütikut aktsia hinnasihti.

Kell 18 õhtul on nii S&P 500 kui ka Nasdaqi indeks 0,2% plussis.