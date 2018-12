Amazoni ja Microsofti pilveteenuste äri on võimaldanud neil kiiremini kasvada kui Apple'il. Foto: Reuters

Microsoft ja Amazon jätavad Apple'i seljataha

Apple kaotas uuesti maailma kõige väärtuslikuma börsifirma positsiooni ning esikoha hõivas Microsoft. Ka Amazon läks Apple’ist mööda, vahendab MarketWatch.

Turgudel oli eile kehv päev, sest investorid pealgavad Hiina ja USA kaubandussõja eskaleerumist. Apple’i puhul kardavad investorid nii tariife kui ka iPhone’ide nõudluse jahtumist. Õunafirma aktsia langes eile 1,1 protsenti ning kauplemispäeva lõpuks oli ettevõtte turuväärtus 829 miljardit dollarit.

Microsofti aktsia tõusis aga 0,6 protsenti ning Amazon lisas 1,9 protsenti. Kummagi ettevõtte turuväärtus oli päeva lõppedes vastavalt 838,3 ja 830,9 miljardit dollarit. See tähendab, et Apple langes börsifirmade edetabelis langenud kolmandale kohale.

Apple on viimastel aastatel olnud esikohal, aga Amazoni ja Microsofti edu pilveteenuste äris on aidanud neil vahe tasa teha.

Samal ajal kardavad Apple’i investorid, et inimesed ei ole enam nõus iPhone’ide eest järjest kõrgemat hinda maksma ning nõudluse kasv aeglustub järsult.

Tänavu on Apple’i aktsia kallinenud vaid 3 protsenti, Amazon ja Microsoft on lisanud vastavalt 45 ja 27 protsenti.