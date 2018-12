Ameerika aktsiaturg alustas päeva tõusuga

New Yorgi aktsiaturg. Foto: Scanpix

Ameerika aktsiaturg alustas päeva ligikaudu protsendi suuruse tõusuga, kui paar uudist andsid lootust, et Hiina-USA kaubandusläbirääkimistes astutakse konkreetseid samme uuekokkuleppe suunas.

Teisipäeva hommikul pidasid Hiina kaubandusministeeriumi sõnul Hiina asepeaminister Liu He, USA rahandusminister Steven Mnuchin ning USA kaubandusvolinik Robert Lighthizer telefonikõne, et arutada läbirääkimiste järgmist etappi. Ka Donald Trump sõnas Twitteris, et peatselt on oodata olulisi teateid selles osas. Lisaks teatas Bloombergi uudisteagentuur oma allikatele tuginedes, et Hiina valitsus hakkab lähipäevil ettepanekut, mille kohaselt vähendatakse USA-s toodetavate autode importtollimaksu 40% pealt 15% peale.

Need uudised tõstsid börsipäeva alguses aktsiaindeksid üle ühe protsendi plussipoolele, kuid paar tundi peale turu avanemist oli S&P 500 indeks suure osa tõusust ära andnud, olles 0,4% plussis ning Nasdaqi indeks oli 0,6% plusspoolel.

Google’i juht Sundar Pichai annab täna tunnistusi USA esindajatekoja komitee ees seoses firma sotsiaalmeedia ja andmete kogumise tegevustega. Google’i emafirma Alphabeti aktsia pole sellele väga palju reageerinud, vaid on koos turuga 0,3% plussis.

S&P 500 indeksis on suurimateks tõusjateks Twitter, mille aktsia on täna kerkinud 5,9% ning Suurbritannia autoosade tootja Aptiv, mille aktsia on tõusnud 4%. Suurim langeja indeksis on Darden Restaurants, mille aktsia on 2,9% miinuses.

Hästi on läinud Hiina aktsiatel, kui Weibo aktsia on 5,1% plussis , Alibaba aktsia on kerkinud 1,2%, JD.com 3,5% ning Tencent 2%.