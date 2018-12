Ühendriikide aktsiaturg lõpetas esmaspäeva väikese tõusuga

New Yorgi aktsiabörs 10. detsembril 2018. aastal. Foto: Drew Angerer/Getty Images/AFP/Scanpix

Päeva alguses 1,5% suurusesse miinusesse läinud aktsiaturg lõpetas esmaspäevase kauplemispäeva plussis. Üheks meeleolu pöörde põhjuseks peetakse Apple’i teadaannet, et firma jätkab oma iPhone’ide telefonide müüki Hiinas, seda hoolimata Qualcommi kasuks tulnud kohtuotsusest Hiinas.

S&P 500 indeks tõusis esmaspäeval 0,18%, Dow Jones’i töötsuskeskmine tõusis 0,14% ning Nasdaqi indeks kerkis 0,74%

Mikroprotsessorite tootja Qualcomm teatas, et Hiina teise astme ringkonnakohus otsustas Qualcommi kasuks seoses kahe patendi rikkumisega Apple’i poolt. Kohus otsustas, et Apple peab oma vanemate telefonimudelite müügi Hiinas peatama. Apple teatas täna, et esitab kohtuotsuse vastu apellatsiooni ning jätkab kõigi iPhone’i mudelite müüki Hiinas. Apple’i aktsia lõpetas börsipäeva 0,66% plussis, Qualcommi aktsia kerkis 2,2%.

Tehnoloogiaaktsiad kerkisid täna turu keskmisest rohkem. Kui oktoobri börsilanguse ajal tublisti kukkunud nn FAANG aktsiad täna tõusid – lisaks Apple’i tõusule kerkis Amazoni aktsia 0,7%, Netflixi aktsia 1,7% ning aktsiate tagasiostuprogrammist teatanud Facebooki aktsia tõusis 3,2%.

Nõrgad olid täna naftafirmade aktsiad, kui Ameerika WTI toornaftasegu langes 3,3% 50,86 dollarini barrelist, viies miinuse poolele ka naftafirmade aktsiad. Brenti toornaftasegu hind langes 2,9% 59,86 dollarini barrelist.

Teiseks suuremaks langejaks oli pangandussektor, kui USA suurpankade aktsiate hinnad langesid kahe protsendi ümber. Föderaalreservi juht Jerome Powell ütles, et Wells Fargo ei tohi rohkem suuremaks kasvada, enne kui pole tugevdatud riskijuhtimise poliitikat, et ära hoida edasist klientide kuritarvitamist panga poolt. USA 10-aastase võlakirja intressimäär kerkis ühe baaspunkti võrra 2,86%-le.

Ettevõtete ülevõtmistest väärib märkimist NutriSystemsi ost Trivity Health’i poolt 1,4 miljardi dollari eest rahas ja aktsiates. Sellega maksab Trivity Health ligikaudu 47 dollarit NutriSystemsi aktsia eest, mis on küll 30% kõrgemal, kui aktsia viimase viie päeva keskmine börsihind, kuid siiski allpool viimase 52 nädala tipphinda.

Lisaks USA-Hiina kaubandustüli leevenemisele oodatakse turul 18.-19. detsembril toimuvat Föderaalreservi istungit, millest nüüd oodatakse Föderaalreservi juhi Jerome Powelli vihjet, et rahapoliitika osas minnakse lõdvemaks. Goldman Sachs andis täna teada, et märtsi intressitõstmise tõenäosus on nende arvates alla 50%. CME intressifutuuride turg näitab, et detsembris Föderaalreserv veel tõstab baasintressi ühe astme võrra, kuid 2019. aastal intresse enam ei tõsteta.