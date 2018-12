Börs: Aasia turud nõrgad, Euroopas oodatakse tõusu

Täna hommikul olid Aasia aktsiaturud valdavalt punases, vaid Shanghai ja Hang Sengi indeksid näitasid õhkõrna tõusu.

Tabloo börsihindadega Kuala Lumpuris Foto: AP/Scanpix

Aasia börse rõhuvad jätkuvalt kehv konjunktuuriootus ning selguse puudumine USA-Hiina kaubandussõjas. Hiinas nädala alguses avaldatud majandusnäitajad jäid ootustele tugevalt alla, mis samuti investorite meeleolu ei parandanud. Positiivse poole pealt on USA ja Hiina esindajad juba kokku panemas programmi eesootavateks kaubanduskõnelusteks, kus loodetakse pingetele lahendus leida. Hang Sengi ja Shanghai börsiindeksid olid täna hommikul veidi üle nullpunkti, kuid ülejäänud Aasia turud olid valdavalt 0,1-0,4 protsendipunkti languses – positiivseid uudiseid pole piisavalt peale tulnud ja veel pole kauaoodatud jõulurallit kuskil näha.

India börs reageeris täna hommikul tugeva langusega öisele uudisele, et sealse keskpanga juht astub ootamatult tagasi. Kuid kauplemispäeva lõpuks indeks taastus 0,2protsendise languse peal.

Euroopa futuurid ennustavad siinsetele börsidele kerget tõusu, kuid et viimase viie kauplemispäevaga on Stoxx 600 kaotanud enam kui 6% oma väärtusest, on vaja väga tugevat tõusu, et see kaotus tagasi teha.