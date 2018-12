Börs: USA aktsiaturg jõudis aasta madalaimale tasemele

New Yorgi aktsiabörs. Foto: EPA-EFE/JUSTIN LANE

USA aktsiaturud langesid esmaspäeval sellel nädalal tõenäoliselt eesootava intressimäärade tõusu ning üldise negatiivsuse valguses üle 2%, jõudes sellega käesoleva aasta kõige madalaimale sulgemistasemele.

S&P 500 aktsiaindeks langes 2,08% 2545,94 punkti tasemele, Dow Jones tööstuskeskmine langes 2,11% 23593 punktini ning Nasdaqi indeks langes 2,3%.

Enne esmaspäeva oli käesoleva aasta madalaim S&P 500 indeksi sulgemistase 2. aprillil tehtud 2581,88 punkti. Detsembris on kõik kolm suurimat USA aktsiaindeksit langenud 5,6-5,8%, mis märgib nendele indeksitele kõige halvemat detsembri algust alates 1980. aastast.

S&P 500 indeks on päevasisest tipust langenud nüüdseks 13% ning Marketwatch tõi täna FactSeti andmetele tuginedes välja, et S&P 500 aktsiatest on eelmise nädala reede seisuga juba üle poole ehk 53% aktsiatest jõudnud karuturu tasemele ehk langenud tipust vähemalt 20%. Väikeste ettevõtete aktsiaid sisaldav S&P 600 Small Cap indeks on langenud päevasisesest tipust 22%.

Esmaspäevase aktsiahindade languse taga oli turuosaliste ootus kolmapäevase Föderaalreservi nõukogu istungi osas, kus turuosalised ootavad järjekordset intressimäärade tõstmist. Turuosalistele pakub detsembri intressimäärade otsusest suuremat huvi Föderaalreservi juhi Jerome Powelli sõnastus 2019. aasta võimalike intressimäärade tõstmise kohta – kui turuosalised näevad, et Föderaalreserv on ei luba edasisi intressimäärade tõstmisi või on läinud selles osas pehmemaks, siis võib see olla turgudele positiivseks signaaliks.

Samal ajal toob Kanada panga RBC kapitaliturgude osakonna USA majandusanalüütik Tom Porcelli Marketwatchi vahendsel välja, et Föderaalreserv ei pruugi siiski järgmiseks aastaks intressitõstmisega oluliselt piiri pidada ning Porcelli arvab, et järgmisel aastal tuleb veel kolm intressimäärade tõstmiseks. Porcelli toob selle põhjuseks asjaolu, et USA makromajanduslikud näitajad on jätkuvalt tugevad ning ka aktsiaturud pole piisavalt palju alla tulnud, et intressimäärade tõstmisel peaks pausi pidama.

Esmaspäeval tuli järelturul oma kvartalitulemustega välja äritarkvara arendav suurettevõte Oracle ning kuna tulemused olid analüütikute ootustest paremad, siis aktsia kerkis järelturul 2,8% 47,01 dollarini. Oracle majandusaasta teise kvartali aktsiapõhine puhaskasum kasvas 61 sendi peale, võrreldes aastataguse 52 sendiga. Kohandatud aktsiapõhine kasum oli 80 senti ning firma käive oli 9,56 miljardit dollarit, võrreldes oodatud 78 sendi ning 9,52 miljardi dollariga.