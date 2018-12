Gundlach: USA aktsiad on pikaajalisel karuturul

Foto: Scanpix/REUTERS/Brendan McDermid

DoubleLine Capitali fondivalitseja ja tegevjuhi Jeffrey Gundlachi sõnul liigub S&P 500 aktsiaindeks uutele põhjadele ning USA aktsiad on pikaajalisel karuturul.

Reuters vahendab täna CNBC telekanalile antud intervjuud, kus Gundlach ütles muuhulgas, et passiivne investeerimine on jõudnud „maania tasemele“ ning suurendab turuga seotud probleeme.

„Ma arvan, et praegu on käimas karuturg. Ma arvan, et oleme liikunud juba esimese etapi allapoole ning teine etapp on tavaliselt valusam,“ ütles Gundlach, kelle asutatud firma haldab üle 123 miljardi dollari varasid.

„Ma arvan, et see kestab pikka aega. Minu arvates on siin palju seotud sellega, et me oleme olukorras, mis on väga ebatavaline – me tõstame väga tugevalt eelarvedefitsiiti ja seda majandustsükli sedavõrd hilises faasis ning Föderaalreserv tõstab samal ajal intressimäärasid,“ vangutas Gundlach pead.

Gundlach arvas, et Föderaalreserv ei peaks intressimäärasid tõstma, kuid teeb seda siiski.

„Probleem on selles, et Föderaalreservi poleks tohtinud intressimäärasid nii kaua nii madalal hoidma. Probleem on selles, et et meil ei oleks tohtinud olla negatiivseid intressimäärasid, nagu ikka veel on Euroopas. Me poleks pidanud tegema kvantitatiivsed lõdvendamist, mis on ringlev rahastamisskeem,“ ütles Gundlach telekanalile antud intervjuus.

Samuti kritiseeris Gundlach passiivse investeerimise strateegiaid, nagu indeksfondid, öeldes, et selline investeerimisstrateegia on võtnud maania mõõtmed ning see hakkab aktsiaturgude probleeme suurendama.