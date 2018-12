Jeffrey Gundlach usub, et US riigivõla kasv on liiga kiire ning selle tõttu ei saa võlakirjade tootlus palju langeda. Foto: Bloomberg

Gundlach: Föderaalreserv võib peatada intresside tõstmise

USA riigivõla kasvu tõttu on võlakirjade hinna kasv piiratud, vaatamata sellele, et aktsiahinnad langevad, ütles DoubleLine Capitali investeeringute juht Jeffrey Gundlach.

Globaalne aktsiaturgude langus on minema pühkinud USA aktsiaindeksite selle aasta tõusu ning Ühendriikide 10aastaste võlakirjade tootlus on langenud 2,88 protsendini. Kui võlakirjade hinnad tõusevad, siis tootlus langeb, ja vastupidi.

Gundlach ütles, et praeguse ebakindluse juures oleks võlakirjade hinna tõus pidanud olema suurem. Kuna USA riigivõlg on paisunud väga suureks, siis ei ole tootlusel ruumi langeda.

„See ei ole eriline hinnatõus, arvestades seda, mis on toimunud aktsiaturgudel,“ nentis Gundlach, kes on ka DoubleLine Capitali asutaja. „Üks põhjus on pakkumine, mis on ka tulevikus probleemiks.“

Ta lisas, et võlakirjaturu hinnangul Föderaalreserv tõenäoliselt järgmisel ja ülejärgmisel aastal intresse ei tõsta. „Võlakirjainvestorid arvavad, et seda ei juhtu 2019. ega ka 2020. aastal. Föderaalreserv tahab oma paindlikkust säilitada.“

Gundlachi sõnul on erakordne, et USA riigivõlg nõnda tugeva majanduskasvu juures järsult kasvanud on. Ta arvab, et dollar peaks selle tõttu tulevikus odavnema.